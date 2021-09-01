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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文接見東奧台灣英雄　鋪星光紅毯、儀隊劍門迎接

 

記者陶本和／台北報導

2020東京奧運代表團寫下史上最佳成績，總統府1日下午3時將以「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」為構想，邀請東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等人到總統府。對此，《東森新媒體ETtoday》安排全程直播，掌握現場第一手的訊息。

不同於4年前，當時總統府請文化總會籌劃安排「英雄大遊行」，讓國人上街狂歡，一起為台灣世大運英雄喝采；今年在疫情影響下，改為較小規模的「英雄派對」，但文總為了讓國人可以有參與感，也設計了相當多的巧思。

在活動規劃上，總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道，屆時比照金鐘獎、金馬獎的模式，由卓君澤、劉傑中搭擋主持，現場安排選手們的訪談。

▲▼蔡英文1日將接見東京奧運選手，文總在直播安排上，限定臉書直播會有特效動畫。（圖／文總提供）

▲蔡英文1日將接見東京奧運選手，文總在直播安排上，限定臉書直播會有特效動畫。（圖／文總提供）

至於在網路觀看直播的國人，可以加入教育部「LINE@」，透過留言替活動現場的台灣英雄加油打氣，而台灣英雄們就能即時在星光大道上，看到大家的留言。

在台灣英雄經過星光大道之後，會進入總統府的敞廳前，國防部三軍儀隊則以「劍門」迎接選手踏入府內；而總統府內則佈置成「派對現場」，走廊區域設置拍照背板與互動裝置外，也邀請DJ現場演出。

接著，蔡英文將在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人陪同下，以敞廳為主場地接見東奧代表團；同時，基於防疫考量，總統府另設開設大禮堂等其他場地，供所有代表團成員參與，而蔡英文也會依續至各廳，向辛苦的代表團成員致意。

至於哪裡可以看到直播？文化總會透過教育部的臉書進行直播，屆時蔡英文、賴清德、行政院、中華奧會、中華文化總會的社群平台也會多文分享畫面。

較為特別的，是本次直播文化總會還藏了「特效彩蛋」，且限定在教育部等臉書社群才可以看到；因此，國人除了一邊看教育部的臉書直播外，還可以一邊透過教育部Line帳號留言與選手們互動。

▲▼總統蔡英文為迎接史上最強台灣隊，由文總安排場地、視覺設計，會場佈置狀況搶先曝光。（圖／文化總會）

▲▼總統蔡英文為迎接史上最強台灣隊，由文總安排場地、視覺設計，會場佈置狀況搶先曝光。（圖／文化總會）

▲▼總統蔡英文為迎接史上最強台灣隊，由文總安排場地、視覺設計，會場佈置狀況搶先曝光。（圖／文化總會）

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