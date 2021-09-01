搶先看！東奧英雄凱旋派對五大亮點　還可自製「麟洋配限量合照」

政治中心／綜合報導

我國東奧代表團創下史上最佳成績，總統蔡英文於9月1日在總統府內舉辦「凱旋派對」，民眾可透過線上直播一起參與這場派對，透過教育部官方Line帳號的路徑，可傳送留言給欣賞的選手，將會即時傳送到紅毯兩側的電子互動牆，或是自製跟選手的同框合照，一起為奧運英雄們喝采。

總統府以「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」為構想，邀請東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人到總統府。中華文化總會策劃協力，邀請設計師田修銓為活動視覺操刀。

亮點一

田修銓採用國家隊紅、藍、白三色作為整個主軸焦點，搭配上象徵榮耀的金色與傾斜的菱形，展現著體育賽事中的力量與速度感，同時也有為選手慶賀歡呼之意。

字型方面，為符合「OUR HEROES! 台灣英雄凱旋派對」歡慶氛圍，則使用使用較為俏皮與活潑的設計風格，且在「台灣英雄」與「凱旋派對」之間，有著以小方塊構成的「W」型圖案，呼應人類世界不斷超越極限與實踐運動精神。

▼「OUR HEROES! 台灣英雄凱旋派對」視覺設計及周邊。（圖／中華文化總會提供，下同）



亮點二

當天總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道，當台灣英雄們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕將即時傳送對他們的加油與祝福。

亮點三

民眾可以透過直播在線上參與這場派對，或是加入教育部的官方LINE帳號收看，可點選「星光大道留言牆」功能，留言給自己喜歡的選手，活動當天就有機會讓他們看到你的留言。

另外，也可以點選「我想跟選手合照」，上傳照片就可以使用特效框跟選手合照，有「麟洋配」，桌球混雙林昀儒、鄭怡靜，舉重金牌郭婞淳、柔道銀牌楊勇緯等人，獲得限量同框合照。

▲▼可上傳照片，跟欣賞的選手同框合照。（圖／翻攝教育部官方Line帳號）



亮點四

台灣英雄們經過星光大道後，進入總統府敞廳前，將由國防部三軍儀隊以「劍門」迎接英雄到來。總統府內變身為台灣英雄的派對現場，將在走廊區域設置拍照背板與互動裝置，並邀請DJ現場演出，讓台灣英雄們可以隨著音樂，在等待活動正式開始前，留下在總統府的紀念。

接著，總統蔡英文將在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人陪同下，以敞廳為主場地接見東奧代表團；同時，基於防疫考量，總統府另設開設大禮堂等其他場地，供所有代表團成員參與，而蔡英文也會依續至各廳，向辛苦的代表團成員致意，感謝東奧團隊不分前線後勤的努力。

亮點五

總統府內的活動結束後，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人，將與所有台灣英雄在總統府正大門與巨型國旗合照，感謝所有台灣英雄的付出，讓世界透過東京奧運，再次看見台灣。

基於防疫考量，此次相關規劃皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引，並擬定防疫計畫交主管機關備查後進行，當天下午的接見活動，將會在蔡英文、賴清德、蘇貞昌、行政院、教育部、中華奧會、中華文化總會的社群平台直播。

活動當天總統府周邊將進行交管，包括：重慶南路一段（衡陽路至愛國西路）、凱達格蘭大道（公園路至重慶南路一段）、懷寧街（衡陽路至貴陽街一段）、貴陽街一段（博愛路至公園路）、寶慶路（博愛路至懷寧街）等路段，將於9月1日下午14：00起至下午17：30，進行適度交通管制。