嗆「落漆」釀殺機！電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命　　　

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區一棟出租公寓發生一起恐怖割頸案！一名吳姓女租客疑似長期不滿廖姓租客打鍵盤發出噪音，平常已經互有不滿的他們，一早又在房門口相遇，雙方一言不合，廖姓男子拿水果刀殺向吳姓女租客，造成她的頸部、手部受傷，被緊急送往了醫院搶救，廖姓男子案發之後沒有逃跑，當場被逮補。

▲高雄楠梓一棟出租套房發生砍人割頸，現場地上血跡 。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起案件就發生在1日上午，廖姓男房客跟吳姓女房客彼此之間是6樓間的鄰居，但是因為廖姓男子平常打電玩的聲音過大，再加上隔音效果不好，所以吳姓女房客疑似不滿長期被吵，所以曾經在房間內大罵「落漆」，雙方因此埋下心結，然後兩人今天一早就在房門口相遇，雙方又吵了起來，廖姓男子就拿水果刀刺向吳姓女房客的頸部，吳姓女房客倒地，出租套房管理員聽到之後，立刻報警。

▲高雄楠梓一棟出租套房發生恐怖割頸案。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄楠梓出租套房發生恐怖割頸案，男嫌犯被帶進派出所 。（圖／記者吳世龍攝）

員警抵達現場之後，發現廖姓男子並沒有逃離現場，直接逮被捕。他也坦承是自己拿刀傷人。初步了解，35歲吳姓女子是一名補習班老師，而29歲的廖姓男子是加工區的作業員，被捕時只穿一條四角褲，沒有穿鞋，現在被送往派出所進行偵訊當中，面對媒體詢問他也沒有說話，全案由警方偵辦當中。