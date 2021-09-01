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女乘客地鐵喊救命！遭保全拖拽「當眾扒光衣物」　圍觀者只顧錄影

▲▼西安地鐵。（圖／翻攝自影片）

▲女孩一度衣不蔽體。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

西安地鐵3號線大雁塔站30日發生一起糾紛，一名年輕女孩在地鐵站內跟一名阿公發生爭執，沒想到就被地鐵安全員暴力拖拽下車，期間她衣服被扯壞，甚至衣不蔽體，一度被看光。影片一經曝光，點燃大陸網友怒火，要求官方出來道歉。

綜合陸媒報導，網友拍攝的多段影片顯示，地鐵臨時停靠在站內，車廂中，一名長髮女子坐在座位上，朝不遠處一男子大喊，「不是要加我微信嗎？過來加我微信。」該男子站在原地，女孩情緒較為激動，身旁工作人員勸說並試圖拉她下車，但女方不太情願。

有目擊者表示，女孩疑似在車廂內講電話太大聲，惹得周圍一名阿公不滿。隨即，該名阿公辱罵女孩，「女流氓！」女孩當場氣炸，和對方發生衝突。不過，也有知情網友稱，這名阿公弄壞了女孩的傘，女孩要求賠償，當場動手毆打女孩，才導致衝突發生。

影片顯示，車廂地面散落著部分物品，保全之後就開始暴力拖拽女孩，導致女孩貼身衣服受損。期間，女孩也一直持續反抗，大喊救命，並要求工作人員調取攝影機畫面。此外，圍觀人群都沒有上前勸阻。

▲▼西安地鐵。（圖／翻攝自影片）

▲現場畫面。（圖／翻攝自影片）

影片一經公開，立即引發輿論海嘯。對此，西安地鐵回應，8月30日下午，一女性乘客在3號線列車上與其他乘客發生口角，期間該乘客不斷辱罵身邊乘客並與部分乘客產生肢體衝突，嚴重影響了車廂內乘車秩序。列車安全員在多次勸離未果後，安保人員與其他熱心乘客一起將該女乘客帶離車廂，期間因該乘客反應激烈，拒不下車。為確保地鐵行車安全，車站工作人員及時報警協助處置。隨後該乘客在安保人員的陪同下，抵達目的地後自行離開，未對後續車廂內乘車秩序造成較大影響。

不過，官方這樣的回應，依舊無法平息網友的怒火，「乘客再撒潑打滾，也不能把人家衣服撕扯成這樣」、「一碼歸一碼，我要是這女的，如果我確實做錯了，我甘願受罰，但是這個保安，我一定會告他！」、「 真是夠了，再怎麼樣把人家女孩子衣服拽成那樣，無語」、「這踏馬是猥褻吧，發生口角安全員就能扒人家衣服了」、「發生爭執，不應該是兩人同時帶走調查嗎」。

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