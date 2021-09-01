老闆就在旁！宜蘭3惡煞當他面鐵鎚狂砸　7台救護車慘被砸爛

記者陳韻如／宜蘭報導

宜蘭市一間民間救護車業者的7台救護車1日凌晨0時許慘遭砸毀！警方調查，詹姓老闆事發當時正在公司內休息，但卻突然聽到門外巨響，外出查看後，竟是3名男子持鐵鎚、棍棒朝著門口的7台救護車狂砸，誇張的是，詹男就在一旁，現場也有多台監視器，但3人仍不罷手，嚇得詹男只好趕緊報警。警方獲報後，立刻根據監視器畫面循線追人，目前仍在追查中。

▲宜蘭民間救護車慘被3名惡煞砸毀 。（圖／記者游芳男翻攝）

這起案件發生在1日凌晨0時12分，宜蘭溪北一間民間救護車業者的詹姓老闆正在公司內休息，但門外卻突然傳出巨響，他趕緊出去查看，卻赫見3名男子持凶器正在暴砸救護車，但因怕受到攻擊，不敢上前制止，只好趕快報警。

警方獲報到場後，現場一片狼藉，救護車的玻璃窗無一倖免，就連大體車也遭到波及，玻璃毀損，警方立刻調閱監視器，目前已掌握犯嫌車輛，全案正持續追查中。

此外，接到通知趕回現場的陳姓老闆娘則表示，看到畫面就知道對方是預謀犯案，但自己平時也沒有與人結仇，且這份工作一直都是在做功德，而當時詹男就在現場，對方還當著面行兇，讓她相當不解，不明白對方為何要砸毀他們的車。

▲犯嫌做案用凶器。（圖／記者游芳男翻攝）