鐵腕老闆「全面加薪」大改革！業績狂飆新高　預計還會成長40％

▲「鐵腕老闆」羅伯茲（綠衣者）全面調薪，還提供多項優渥福利，業績成效驚人。（圖／翻攝自Facebook／Kevin Roberts）

記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州一名餐飲業者被網友讚爆，Fit Chef老闆羅伯茲（Kevin Roberts）過去行事作風「鐵腕」，但在審視自己的領導能力後，決定實施大改革。他不僅讓所有員工調薪，達到時薪13至15美元（約新台幣360至415元），還提供多項優渥福利，結果員工表現及餐點品質達到史上最佳，營業額也創歷史新高。

美國基本工資介於每小時7.25至15美元（約新台幣201至416元），各州法規不同，而密西西比州是全美生活成本最低的地方，法定基本工資也是最低值，因此羅伯茲提供的薪資相當可觀。

除了全面調薪以外，羅伯茲還提供免費員工餐、每月績效獎金以及團體醫療保險等福利，儘管必須調漲產品價格11至13%，但每份餐點只漲價不到1美元（約新台幣27.7元）。

▲羅伯茲（右）坦言，他看待自己和公司的方式徹底改變了。（圖／翻攝自Facebook／Kevin Roberts）



羅伯茲發現，他實施改革後，員工遲到率下降、工作效率更好且士氣高昂，團隊合作達到史上最棒的程度，餐點品質更是無可挑剔。此外，上週更成為餐廳開業3年以來「銷售額最高的一週」，而且下月業績預期還會成長30至40%，並且正在籌備新開一間分店。

羅伯茲在臉書貼文中坦言，本次經驗徹底改變他看待自己與公司的方式，「我為公司做過最棒的事情，就是認真審視，並且努力提升自己的領導能力。我從『鐵腕』領袖變成一名富有同情心的老闆」，而結果不證自明。

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