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曾上過電視！竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

小嫻決定和小晴攜手踢爆班男的渣男行徑，避免再有女孩受傷。

▲小嫻決定和小晴攜手踢爆班男的渣男行徑，避免再有女孩受傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在科技大廠擔任工程師的班姓男子，頂著高學歷及科技新貴光環，經常在臉書曬名車及身材，並透過批踢踢交友板及臉書廣發交友訊息獵女，還曾上節目分享當家教的故事。沒想到他竟利用家教網兼差機會，把女學生當成下手對象，其中被勾上床的女學生還有未成年少女。班的1名前女友不久前在網路大爆他的渣男行徑，意外引發其他有相同遭遇的受害人留言，讓這名科技渣男的惡行曝光。

科技新貴伴隨多金光環，在網路交友板炙手可熱，也隱藏不少渣男！台大批踢踢男女板八月初一則討論文串，一名女網友透過朋友代為發文抱怨男友行徑可疑，懷疑自己被劈腿，尋求鄉民意見，竟意外釣出渣男的多位「前女友」分享被糟蹋感情的血淚經驗，女網友經過一番抽絲剝繭，驚訝地發現男友下手的對象，竟包括未成年的高一女學生。

一名女生找朋友代為在台大批踢踢男女板發文，質疑班姓男友疑似劈腿，沒想到引出多名「前女友」。（翻攝PTT）

被踢爆是騙愛慣犯的班姓男子，現年30歲，身高183公分，外型高挑，畢業於新竹某國立大學，還在聯發科子公司擔任研發工程師，靠著科技新貴的光環加持，加上外在條件，讓他在網路尋求交友對象無往不利，離譜的是，班男還曾上電視節目大談家教經，結果兼職家教竟也是他獵女的手段之一，連涉世未深的女學生也遭他勾上床。

班男對自己身材頗有自信，時常傳自拍照給小嫻。（讀者提供）

班姓男子（左）兼職家教，看見漂亮學生就會展開追求。（讀者提供）

小嫻提分手後，班姓男子帶著媽媽跑到小嫻家門口下跪，哭求復合。（讀者提供）

小嫻和班男鬧翻後，曾提及班男和15歲前女友的事已違法，但班男否認。（讀者提供）

班男的2位前女友小嫻、小晴（化名），透過網路聯繫後，發現和她們一樣被劈腿的女子至少有8人，交往過程都是慘兮兮的血淚史，包括女生提出分手後，班男媽媽陪著班男跪在女生家門口，幫忙說話求挽回。她倆決定挺身而出，向本刊爆料，踢爆前男友的渣男行徑，希望不要再有其他女生受害。

本刊致電班姓男子，但電話關機，另以簡訊詢問遭指控慣性劈腿和未成年少女發生關係一事，但至截稿前仍無法聯繫上班男，因此無法得知其回應。

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