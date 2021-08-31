中國軍艦部署「台灣、與那國島」之間　去年底至今24小時連續巡航

▲解放軍一艘軍艦在與那國島附近海域固定巡航。（圖／防衛省推特）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍軍艦從去年底至今，在台灣以及日本與那國島之間，固定部署至少一艘軍艦，並且24小時不間斷連續巡航，並且定期換班，台灣與日本官員還透露，在北緯27度線附近，還有2艘解放軍軍艦出沒。面對這些增加，台日政府都加強分析中方意圖。

根據日本媒體《產經新聞》報導，據知情人士透露，至少在去年年底證實，中國軍艦已部署在與那國島北北西方面海域，據說是總部浙江寧波的「東海艦隊」艦艇，是解放軍海軍主力，軍艦定期換班，24小時不間斷巡航。

與那國島與台灣的距離約為110公里，至釣魚台（日稱尖閣諸島）的距離約為170公里，與那國島上部署的陸上自衛隊「海岸監視小組」，以雷達常態監視與那國島與台灣之間的海域的常態性活動。

《產經新聞》指出，日本政府猜測解放軍的意圖，是定調與那國島與台灣之間，是解放軍進出太平洋的重要海峽，並牽制台灣軍艦在這周邊海域航行，台灣官員也告訴《產經新聞》解放軍的目的是為了限制自衛隊在台灣與與那國島之間航行。

▲解放軍護衛艦濱州號在5月1日被自衛隊曝光行蹤。（圖／翻攝自日本「統合幕僚監部官網」）



今年5月1日，解放軍054A型飛彈護衛艦「濱州艦」從與那國島與台灣之間海域北上進入東海，雖然「濱州艦」並非目前常態部署該海域的中國軍艦，不過日本防衛省統合幕僚監部當時首次公開「濱州號」行蹤，實屬罕見。這種舉動被視為是為了牽制中國軍方。

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