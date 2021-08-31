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新會期明登場　柯建銘籲國民黨理性問政「立院不該只有惡鬥」

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照片／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

立法院新會期明天開議，面對國民黨團總召費鴻泰揚言杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，民進黨立院黨團總召柯建銘31日受訪表示，立法院的文化不應該只有惡鬥，國民黨應理性問政，做一個稱職的在野黨；另也呼籲民進黨內應團結，行政、立法部門要多多溝通，不要讓人見縫插針，新會期即將展開，「現在該回到戰鬥團隊來了」。

柯建銘表示，新會期第一個挑戰是蘇貞昌能否順利上台報告，呼籲國民黨理性論政，因為立院的文化不該只有惡鬥，「在野黨挑戰執政黨是天經地義，但提出的訴求必須有道理」，國民黨自從2020年以後，對每件事情都只有惡鬥，事實證明，這無助於增加國民黨的正向支持度。

柯建銘直言，國民黨應該做一個稱職的在野黨，才有辦法重返執政，應該思考現在鷹派的領導模式是對的嗎？新會期將有新展望和新挑戰，朝野的主戰場將回歸立法院，各政黨如何面對各種議題，人民都看得很清楚：你是不是個值得信任的政黨？未來國家有可能讓你執政嗎？

此外，柯建銘也向黨內喊話說，民進黨是個派系共治的團體，內部必須團結一點，面對12月公投、2022地方選舉的時間越來越近，行政、立法部門要協調整合，容或有不同意見，內部也要討論溝通，共同面對、解決、承擔所有問題。

柯建銘說，行政、立法部門必須多多溝通，不要讓人家見縫插針，政策可以辯論，但若黨政沒有同步，對執政黨將非常不利，黨政同步、同調是大家要堅守的基本原則，否則內部摩擦將會越來越多。

柯建銘開玩笑說，9月1日新會期將正式展開，立委們這幾個月有正當理由不用跑攤，放了有史以來最長的暑假，不曉得大家在家裡自修、讀了多少書，不過，「現在該回到戰鬥團隊來了」。

新會期處理5大預算案　3大面向重要法案逾130案

柯建銘表示，立法院新會期將處理5大預算案，包括111年度中央政府總預算案、兩年度國營事業預算案、攸關振興五倍券的紓困特別預算案，以及2千億元的飛彈特別預算案，其中飛彈特別預算案需要先通過軍購特別條例。

在法案方面，柯建銘說，新會期待審法案分為3面向：一是已在立院審議但仍待協商，包括《運動產業發展條例》、《私立高級中等以上學校退場條例》部分條文修正草案、「跟蹤騷擾防制法」草案等；二是已送入立院但尚未付委，例如攸關當沖降稅的《證券交易稅條例》、《生技醫藥產業發展條例》修正草案等；另還有尚待政院審議的修法草案。

柯建銘表示，這3面向共約130多案，法案送進來之後就排，不會特別列優先法案，在召委審完各委員會負責的預算案後，有時間就會處理新法案。

重大議題方面，柯建銘說，行政院長蘇貞昌新會期將赴立院面對總質詢，以及報告紓困特別預算案，此外，還需處理中選會人事同意權，台鐵改革、3+11調查報告也將送入立院，之後還有國民黨主席選舉、12月18日公投投票、憲改等重要的政治議題。

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