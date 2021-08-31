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「麟洋配」金牌防疫宣導片來了！陳時中笑盼本尊來指揮中心

▲▼羽球國手「麟洋配」與疾管署合作拍防疫大作戰影片。（圖／翻攝疾管署1922影片）

▲羽球金牌選手替指揮中心拍攝防疫宣導廣告。（圖／翻攝疾管署1922影片，下同）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心自新冠肺炎疫情爆發開始，就特別錄製防疫大作戰宣導廣告，而今年恰巧遇到東京奧運，台灣的羽球雙打選手王齊麟和李洋勇奪金牌，人氣飆升，指揮中心也特別請到雙打金牌「麟洋配」來拍防疫宣導廣告，藉由他們的高人氣，來讓台灣民眾對防疫更有共鳴。陳時中今也在記者會直言「我也很希望他們來現場啦！」

指揮中心的防疫大作戰宣導廣告除了包含指揮官陳時中本人，防疫五月天和疾管署防疫醫師也紛紛加入錄製，除非中英文文之外，還有台語和提供給外籍移工的國籍語言。而這次也因為台灣不少選手在東京奧運表現亮眼，指揮中心也看準他們的號召力，特別請黃金雙打王齊麟和李洋來錄製。

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▲▼羽球國手「麟洋配」與疾管署合作拍防疫大作戰影片。（圖／翻攝疾管署1922影片）

▲兩人一同呼籲接種疫苗提升防禦力。

兩人在【防疫大作戰 x 奧運羽球國手】穿起比賽時的球衣，戴著東奧口罩入鏡，兩人展現好默契，直言「我們是一起去面對問題，而不是孤軍奮戰的感覺。」更強調「就跟防疫一樣。」、「防疫的路上，也讓我們一起堅持。」一同呼籲「接種疫苗，提升保護力」、「佩戴口罩，保護彼此」還有「正確洗手，內外夾弓大立完（腕）。」三大防疫重點。

指揮官陳時中今也在記者會提到，防疫大作戰金牌系列昨天已經播出，除了麟洋配之外，當然還會陸陸續續推出其他的。面對媒體問到是否有機會請到兩人到指揮中心？陳時中也笑說「他們現在很忙啦！我也很希望他們來。」

▲▼羽球國手「麟洋配」與疾管署合作拍防疫大作戰影片。（圖／翻攝疾管署1922影片）

▲保持社交距離也是防疫重點。

►簡單一招，讓拖地不費力

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