阿公嘴麻喝水沒知覺300天！確診已是下頷腺癌4期　醫曝3警訊

▲阿公下頷長腫瘤以為是顏面神經麻痺。（示意圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

張阿公(75歲)10個月前右嘴角麻痺，喝水時沒有知覺就從右嘴角流出來，連家人都覺得奇怪，就醫時被當成是顏面神經急性發炎，甚至還進行顏面復健，直到2個月前竟出現聲音沙啞、嗆咳、吞嚥有困難等狀況，轉到彰化醫院檢查，發現在下頷腺有一個約2.5公分大的腫瘤，經切片後確診是下頷腺癌4期。

衛福部彰化醫院由耳鼻喉科主任許嘉方指出，一般顏面腫瘤只要夠大就摸得出來，但此起個案卻無法從嘴巴下面的下頷處摸出來，因為沒有很大，但卻早就擴散，這種腫瘤小卻已經擴散的情況比較罕見，顯見癌細胞相當惡性，癌細胞順著腫瘤四周的綿密神經路徑，四處流竄轉移，目前已經是第四期，無法手術清除，透過化療和放射線治療減緩惡化速度。

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▲衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方。（圖／彰化醫院提供）

許嘉方指出，下頷腺是眾多唾液腺之一，下頷腺癌雖然少見，但是惡性比例高，民眾如果在下巴處摸到腫塊一定要馬上就醫，但如果像這起個案摸不出來，卻出現顏面神經麻痺，那就是警訊了。

許嘉方說，一般而言，顏面神經麻痺造成嘴歪眼斜的情況，經藥物治療後，大部分會在3個月內痊癒，但如果好不了，這時候就要警覺可能是其他問題所造成，顏面某部位有癌細胞的可能性就很大了，可能是像此一個案的下頷腺癌，也可能是腮腺癌等顏面細胞癌，最好趕快找耳鼻喉科就診。

▲上為個案的正子攝影。圈起來發紅處為腫瘤。（圖／彰化醫院提供）

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