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台南男打高端「7天3進急診」　13症狀難受到崩潰：要待到鬼門關嗎

▲▼打完高端三度掛急診！台南男崩潰列13症狀：6天無法工作。（圖／東森新聞）

▲台南男打高端「7天掛3次急診」，列13症狀難受到崩潰。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

國產疫苗高端開始施打後，持續有「出現不良反應」的通報個案，台南市有一名30多歲陳姓男子24日接種高端，不料當天就開始出現胸悶、皮膚起紅疹等現象，甚至因為身體不適「7天內3度掛急診」，完全無法工作，氣得PO文抱怨「是要我在急診待一輩子嗎」。

根據《東森新聞》報導，陳男24日上午10時許接種高端疫苗，不久後就出現胸悶、紅疹等不良反應，隨即掛急診、住進台南市立醫院，26 日經醫生檢查沒有大礙後出院，不料27日又出現身體不適，前往成大醫院掛急診，隔日（28日）出院後，30日第三度到奇美醫院掛急診。

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畫面中可以看見，陳男躺在急診室的病床上，一隻手吊著點滴一隻手還拿著健保卡、接種紀錄卡，看起來相當憔悴。他事後在臉書發文，抱怨自己打疫苗後，7天內已經掛了3次急診，期間完全不能工作，「是要在急診待一輩子嗎，還是待到鬼門關」。

▲▼▲▼打完高端三度掛急診！台南男崩潰列13症狀：6天無法工作。（圖／翻攝自臉書）

▲陳男的親友在臉書發文，列出陳男出現的不良症狀。（圖／翻攝自臉書）

另外，他的親友也在臉書發文，列出他這幾天出現的症狀，包含起紅疹，頭暈，頭痛，呼吸急促，呼吸困難，胸悶，胸痛，手腳酸痛，臉部顏面麻痺感，想吐，腹瀉，背痛等，沒想到醫院檢驗血壓、抽血、血氧、心電圖及X光等卻都正常，診斷書則寫著「不典型胸痛，疑疫苗不良反應」，目前人還在奇美醫院觀察。

陳男的狀況後續由醫院通報為疫苗不良反應，詳細情況將由院方及衛生局人員釐清。根據指揮中心公布的統計數據，27日至29日間新增了120例不良事件、8件死亡，其中「2件是接種AZ」、「4例接種莫德納」、「2例接種高端」，高端目前累計6死。

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