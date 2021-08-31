黃暐瀚「感動9字」喊話蔣萬安！喜曬彌月禮盒照1.3萬人讚爆

▲蔣萬安「二寶」上月出生。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委蔣萬安上月23日深夜宣布「二寶」誕生喜訊，隨著次子滿月，不少政治人物紛紛收到彌月禮盒。資深媒體人黃暐瀚就發文祝賀，隔了十年，恭喜再度得子，並稱「再拼一個，有女萬事足。」對此，蔣萬安也回應，「謝謝暐瀚哥的祝福！會尊重太太的意願，順其自然！」文章一出，吸引近1.4萬人按讚。

黃暐瀚30日在臉書PO出蔣萬安次子的彌月禮盒照，並表示「萬安得子 得立得宇，隔了十年，恭喜萬安再度得子。長子得立、次子得宇，再拼一個，有女萬事足。蔣萬安 恭喜、加油！」而蔣萬安也留言回應，「謝謝暐瀚哥的祝福！喜悅一定要跟好朋友分享。雖然暐瀚哥把我的希望講出來，但一定尊重太太的意願，順其自然！」

▲黃暐瀚在臉書曬出彌月禮盒照及賀卡。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

另外，台北市議員戴錫欽日前收到禮盒時也發文透露，看到蔣萬安全家福合照，還有萬安賢伉儷對得宇「怡然自得，氣宇軒昂」的期許，頓時感到滿滿的幸福感，「一個新生命的誕生，總是讓人充滿期待與對未來的憧憬。除了祝福得宇小侄兒平安健康成長，更要祝願萬安在家庭喜樂圓滿之外，能夠為國家社會挺身而出，扛起更多人的期許。」

被封為「最美韓粉」的國民黨青年黨代表李明璇28日也在臉書曬出賀卡表示，「十年的等待，得宇終於到來」，卡片中的這句話令人好感動，孩子真的是來自上帝的禮物，「祝福可愛的小得宇，平安快樂長大，一生充滿恩典，不僅氣宇非凡，更要承繼乃父之風。」

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