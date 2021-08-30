國民黨指控「第二類高官搶BNT」　卓冠廷怒：假議題製造仇恨對立

▲卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨指控「第二類高官跟大家搶BNT」，台灣智庫民調中心主任卓冠廷30日表示，根本是徹頭徹尾的假議題、真抹黑，把第二類人員講成高官，「搶」疫苗，是在製造仇恨對立。

卓冠廷表示，第二類人員的第一劑施打率已經達99.8%，台灣根本還沒開放BNT混打，怎麼可能去擠壓BNT的名額？已經施打的人員當中，施打AZ是最大宗，有76%，再來是莫德納的23%，最後是高端疫苗，三種疫苗接種人數是27萬9240人。

此外，卓冠廷認為，把第二類人員講成高官、「搶」疫苗，是在製造仇恨對立，第二類人員也是第一線防疫人員，包含警消、要常接觸檢疫者的鄰里長，上週一艘巴拿馬貨輪KAMO號從台中港離開後，船長染疫發燒向我國求援，從海上吊掛緊急送醫當日就死亡，多名船員染疫待救援。

卓冠廷指出，這種緊急狀況、人道救援，也都是第一、二類人員在處理，他們現在也要對抗Delta病毒入侵，不是什麼高官。

另外，卓冠廷強調，「每一種疫苗都是從第一類開始輪，高端、BNT當然也是」，他指出，每每要開放「意願登記」時，一樣都會提醒大家什麼年齡層以上就可以開始登記，結算統計有需求的量之後，就會依照可以打到的量公布可以預約的範圍。

他認為，國民黨做這種完全顛倒是非、又抹煞第一線人員辛苦的抹黑、製造社會對立，真的應該要向社會道歉。

▼國民黨指控「第二類高官搶疫苗」，卓冠廷發文反擊。（圖／卓冠廷臉書）

