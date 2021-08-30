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怕爸爸危險就綁住？「只有呼吸的照顧」超NG　25個長照盲點一次看

▲▼全國疫情維持三級警戒至今（18）日正式滿兩個月，隨著每日確診病例大幅下降，民眾皆期盼能早日解封，回復往日生活常態，圖為早起外出晨運的老人家,微解封,放風,散心,人潮,人流,散步,口罩,自由廣場,中正紀念堂,健康,退休生活,人口老化,老人福利,社福,超高齡社會,人口負成長,老年人,長者,防疫疲乏,群聚,戶外活動。（圖／記者李毓康攝）

▲「只有呼吸的照顧，不是照顧」，醫師提倡「自理與自立生活、尊重生命品質」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

中年子女必讀！很多人照顧年邁父母時都會犯以下盲點，怕長輩危險就綁住限制行動、讓中風的爺爺包上尿布、什麼都不讓他們做、為了公平照顧而讓生病長輩輪流住子女家⋯等，這些全都NG，陳乃菁醫師寫下《「這樣安排是為你好！」──照顧父母的25個盲點》，提到「只有呼吸的照顧，不是照顧」，近來由寶瓶文化出版。

陳乃菁是高雄長庚神經內科系主治醫師、高雄第一個失智共照中心「高雄失智共同照護中心-長庚」執行長，她提到，中年子女什麼都幫年邁父母做，並不是真正的孝順，「孝順是讓年邁父母自立，盡量健康活到最後」。

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▲▼示意圖,老人,獨居,疫情,年長,高齡,社會,關愛,健康,照顧,陪伴,醫療（示意圖／123RF）

▲「孝順是讓年邁父母自立，盡量健康活到最後」。（示意圖／123RF）

她提到在照顧父母時，很容易犯以下盲點，包括看他們危險，就綁在床上或椅子上限制行動；中風後的爺爺走路慢，還沒到廁所就尿出來，就幫他包上尿布；外籍看護要睡覺，只好讓媽媽吃安眠藥；看爸老了，什麼都做不好，所以什麼都不要讓他做；子女無法照顧父母，就請外籍看護⋯等，這些全部都有NG盲點。

還有手足之間為了照顧長輩，也常起紛爭，有一年只回家兩次的弟弟對姊姊說，「媽媽被你照顧，好像變瘦了」；三兄弟為了要「公平」照顧媽媽，所以讓媽媽輪流在三兄弟家住等等。全都是子女容易有的盲點。

▲▼示意圖,老人,獨居,疫情,年長,高齡,社會,關愛,健康,照顧,陪伴,醫療（示意圖／123RF）

▲陳乃菁醫師認為老後的「自理與自立生活、尊重生命品質」更該是父母與子女都需要學習的功課。（示意圖／123RF）

陳乃菁醫師認為，你、我都會老，今天我們照顧父母的方式，就是我們未來被照顧的方式，對於照顧父母，除了提出相互尊重與良好溝通的想法外，老後的「自理與自立生活、尊重生命品質」更該是父母與子女都需要學習的一門新功課，強調，「只有呼吸的照護，不是真正的照護」。

出版社也提到，台灣社會普遍重視孝道，中年子女也容易因為孝順，而以年齡來限制父母能做的事，又或對年邁父母過度保護，但當剝奪了父母的自理能力，在中風、生病後因過度保護而失能、臥床。雖然父母壽命極長，但那卻不是一個人該有的生命品質。如何如同北歐長者獨立自主，往生前臥床僅數週，陳乃菁醫期待所有人可以一起為「有自主的老年」而努力。
 
「因為，我們愛著這些老去的父母，我們多麼希望他們不要因為藥物而沉默不已、整日昏沉；我們多麼希望他們還可以叫叫我們的名，跟我們說說一天內發生的事情，甚至一起唱歌、聊天，或憶著過往，這些都是人與人間的親密交流。我們不該只期望讓父母安靜、睡著。」

▲▼《「這樣安排是為你好！」──照顧父母的25個盲點》（圖／寶瓶文化）

▲《「這樣安排是為你好！」──照顧父母的25個盲點》。（圖／寶瓶文化）

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