王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲：一直都是那麼好的父親

記者曾筠淇／綜合報導

前中華職棒兄弟象隊總教練王光輝今驚傳癌逝，享年56歲。中職史上，成為首位打擊王的他，擁有兄弟象「萬人迷」的封號，消息傳出後，震驚各界。稍早王光輝的兒子王威晨也在IG上發文，表示「謝謝您，一直都是那麼好的父親。」

▲王光輝（右）驚傳癌逝。（圖／翻攝自王威晨IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王威晨在IG沉痛表示，謝謝爸爸一直都是那麼好的前輩、那麼好的教練、那麼好的榜樣、那麼好的父親。小編也在文中提到，王威晨一向報喜不報憂，因為不希望別人擔心，所以也讓外界對他有些誤解，但最終總希望用行動來解釋一切。

小編還說道，王威晨低調的個性是父親王光輝帶給他的榜樣，「『問題不大』是輝老大的口頭禪，『沒事啦』也是威晨的習慣。」王光輝去年確診是肝癌的後期階段，王威晨震驚、難過，也不知所措。

▲王威晨忍痛發聲。（圖／翻攝自王威晨IG）

不過王光輝因為不希望外界擔心，所以並沒有讓太多人知道，只是持續地嘗試各種治療。然而，幾個月病情卻逐漸加劇，週四轉入安寧病房，今早離世。

小編心疼說道，王威晨近來被問到許多關於父親的事情，「威晨被問到依舊努力笑著回答」，並且知道自己不能被打倒、要扛起一家之主的角色。雖然難以面對也很難調適，但小編也替王威晨表示，他很快就會以「沒事的」來回應大眾，希望大家可以在他身後默默支持，並且給家人一些空間。

王威晨IG全文如下：

謝謝您

一直都是那麼好的前輩

一直都是那麼好的教練

一直都是那麼好的榜樣

一直都是那麼好的父親

#小編有話說：

威晨一直以來都是習慣報喜不報憂

遇到任何事情任何狀況

不喜歡讓大家擔心

不喜歡為自己找藉口

不討拍、不解釋、不多講

許多不了解的人或許因此

對威晨有許多誤解和想法

但威晨從不解釋

希望用表現讓大家看到和明白

不喜歡多講什麼 低調的個性

也或許是父親一直以來帶給威晨的榜樣

「問題不大」是輝老大的口頭禪

「沒事啦」也是威晨的習慣

去年季末輝老大確診肝癌已是後期階段...

威晨震驚、難過、許多的不知所措

但輝老大不希望太多人知道

也不希望大家為他擔心

持續的嘗試了各種治療後

幾個月前病情逐漸加劇

在週四轉入安寧病房

於今早離開了苦痛...

這段期間許多訪問提及父親時

威晨被問到依舊努力笑著回答

因為跟父親的回憶都是那樣美好

在場上依然努力專注、拼勁全力

因為威晨知道這個時候

自己更不能被打倒

母親和家人需要威晨

替父親扛起一家之主的角色

父親也更不會是那麼希望的

很難面對也很難調適

但相信威晨很快會以一句「沒事的」

努力勇敢、更加堅強

讓我們就默默的在威晨身後

當威晨溫暖而強大的力量

謝謝「 #王光輝 」

這個威晨永遠的壓力

永遠的助力

永遠的驕傲

永遠的榜樣

永遠都會在威晨心中最美好的位置

威晨一定也會努力

繼續的讓您感到驕傲

繼續的讓您感到放心的

辛苦了

謝謝您

一路好走

#RIP

#希望大家給威晨和家人一些空間和時間

#有任何疑問請聯絡球團或百世博育樂謝謝