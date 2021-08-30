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高雄夫殺妻雙屍！婦後腦杓「榔頭敲到凹」　研判兇手處極憤怒狀態

▲▼高雄雙屍相驗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢警稍早到場相驗夫妻2人遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市前金區29日深夜驚傳夫妻雙屍案，75歲的莊姓男子疑似與76歲的妻子林婦爆發爭吵，盛怒之下手持榔頭殺妻，隨後再自縊輕生，次子因多日聯繫不上父母返回老家查看，才揭開這樁雙屍悲劇。今(30日)檢警初步相驗，發現林婦後腦勺遭鈍器重擊而凹陷，從傷勢揣測，不排除莊男在下手時處於「極度憤怒」情況。

檢警初步相驗2人遺體，莊男死因卻認為上吊輕生、窒息而亡，而死者林婦則是後腦遭到鈍器重擊，強大的敲擊力道導致其後腦勺出現凹陷痕跡，目前無法具體研判敲擊幾下，但從傷勢揣測，不排除莊男下手時處於「極度憤怒」情況。

檢方稍早指出，目前男性死者無明顯外傷，現場發現是上吊狀態，女性死者則是頭部外傷，陳屍地點及房屋處多處血跡噴濺痕，現場遺留有一把榔頭，疑似行兇工具，且現場門窗緊閉反鎖，尚無發現外力介入跡象，輔以死者兒子表示父母雙方感情長期不睦，是否係丈夫行兇殺妻後再自殺，已是檢察官後續調查的重點，預計本案將於周四上午進行解剖。

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▼高雄昨深夜爆發夫妻雙屍案。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前金區發生夫妻命案，警方連夜調查跡證，不排除有加工自殺的可能 。（圖／記者吳奕靖攝）

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