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iPhone 13登上太空！　郭明錤估「沒5G也能用」支援低軌衛星通訊

▲iPhone 13開賣日曝光。（圖／取自frontpagetech）

▲iPhone 13話題不斷。（圖／取自frontpagetech）

記者張靖榕／綜合報導

史上最貴Apple手機iPhone 13，可能並非市場預期的只是加大容量小改款；多次準確預測蘋果新機的天風國際分析師郭明錤指出，Apple看好衛星通訊趨勢，此前內部已成立專門團隊並進行相關技術的研究與開發，因此他預料9月發表新機時可看見iPhone 13硬體規格能夠支援「低軌衛星通訊」，若Apple開啟相關軟體功能，則新機用戶即便收不到4G／5G訊號，也能利用衛星通訊通話與接發訊息。

郭明錤在最新研究報告中表示，回顧Apple歷史可以知道，網路規格升級對硬體提供創新的使用者體驗是不可少的關鍵，像是2010年以前iPod因有線寬頻成功；iPhone因3G升級4G的網路技術革命而成功，可以見到彼此關係密不可分。

郭明錤預料Apple正在進行低軌衛星通訊與5G（毫米波）的網路技術革命，只要能夠善用兩者，就能夠在提升使用者體驗外，也能增加、整合其他配件和新產品，像是頭戴顯示器、Apple Car以及IoT配件等。

郭明錤表示最新的調查指出，iPhone 13採用了支援衛星通訊的客製化高通 X60 基頻晶片，其他智慧型手機品牌則得等到2022年的X65基頻晶片，才有辦法推出支援衛星通訊的機型。他分析由於高通和Globalstar長期合作，並預計未來在X65基頻晶片支援Globalstar的n53頻段，因此可推估蘋果最可能合作的廠商，就是Globalstar。

蘋果除了和Globalstar有很高的合作可能性之外，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的「Starlink」（星鏈），是當前低軌道衛星連網服務的領導廠商；中國衛星通訊服務商「中國衛通」也值得投資人關注。

相對目前市場正熱的電動車，郭明錤預料低閨到衛星通訊會是電子業2022年的關鍵趨勢之一，在Starlink與Apple等大企業相繼推動下，相關服務與零部件出貨量會在2022年看到顯著成長。

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