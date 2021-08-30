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客人指定送進房　外送員開門驚見震撼一幕：虛弱到碗蓋都打不開

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲送餐意外變社區關懷，他開門驚見震撼一幕。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

外送員由於工作性質，經常會接觸到各種不同的客人，一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享自己的經歷，原來他29日跑外送賺錢時，碰到一個備註要「送進家中」的單，不料一開門立刻被眼前的景象震撼，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」說，今天（29日）送了一張單，讓他感觸非常深，「不知道我們（外送）也涉及到了社區送關懷的項目」。原來他當時接的訂單，內容備註了「您好，因為老人家行動不便，請您協助送進家中，謝謝」，不料一開門的景象，讓他瞬間受到震撼。

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▲▼外送指定進家門　他開門驚見震撼一幕。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲原PO分享親身經歷的事件。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

當時他禮貌的敲了門，喊了一下熊貓到了，接著聽見一聲虛弱的回應，說直接推門就可以，結果一進去房子，原本應該是客廳的地方，沒有電視沒有椅子，放了一張床，床上躺了一個骨瘦如柴的老人，「見我提餐點進來，掙扎著要坐起來，好不容易坐起來，就一直跟我道謝，拜託我順便把他的餐點都打開」。

他說，「我意識到，他的手是虛弱到那種，塑膠碗蓋也打不開的，雖然當下很想在那邊餵他吃，但畢竟不是自己家，所以離開的時候，留了話給那位客人，讓他有時間回來看看阿伯」、「辛苦了，家裡有病人或老人要照顧的人，在疫情爆發時，依然對家人不離不棄的照顧，依然在外面跟生活拼搏，大家都辛苦了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「好想哭，看了文章後，覺得好不捨」、「感謝你一顆溫暖的心」、「好心外送員，願你獲得更多」、「今天也是送一單，老阿嬤一人在家」、「好人都有好報，你很棒」、「辛苦了，這家我半年前有送過」、「今天我也接了一個單，註明是給獨居老人的餐點，看了很心酸」。

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