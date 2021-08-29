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錯愕！台中83年蜜豆冰店無預警宣布歇業　店家坦言：茫然、無助

▲▼幸發亭蜜豆冰本舖歇業。（圖／翻攝自幸發亭蜜豆冰本舖臉書專頁）

幸發亭蜜豆冰本舖歇業。（圖／翻攝自幸發亭蜜豆冰本舖臉書專頁）

記者游瓊華／台中報導

錯愕！位在台中市中區的知名老牌蜜豆冰店幸發亭總店今天無預警在臉書公告歇業，網友錯愕不已。幸發亭在中區已經有80多年歷史，原本店址設在繼光街商圈，但隨著商圈逐漸沒落，店址移到台灣大道一段，也試圖重新打造品牌，改走復古日式風格，但租約到期加上疫情衝擊，店家在臉書上公告歇業。

幸發亭在台中原有中區總店、北平店以及健行店，但中區總店受疫情衝擊，幾乎沒有觀光客，加上7月底租約到期，店家索性拉下鐵門，今天正式在臉書向消費者說再見。

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有著12種豐富配料的蜜豆冰是許多學生、阿兵哥、台中人記憶中的好味道幸發亭總店，今天在臉書上貼文結束營業，「在我確定店要結束營業時，當時非常茫然，無助」，「大家現在如果想吃冰也可以去健行路，北平路妹妹們開的店享用。在未來我們找到新的地點也會發布在幸發亭本舖粉專。謝謝大家，因為有您們，才有溫暖的我們。一家溫暖的冰店。」

幸發亭臉書上自介，幸發亭創立於民國27年，當時第一代老闆陳溪在台中火車站以手推車沿街叫賣方式經營，當時蜜豆冰是參考日本四果冰再加上十多種自製配料製成；民國32年於第一市場擁有自己的攤位，名為辛發亭；再一次大火中所幸只有招牌和少部分店面受損，火災後便改名為「幸發亭」，希望能夠化辛酸為幸運。

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