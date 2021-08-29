　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正經哥想取「台味的日本名字」　鄉民鬧：五十嵐真貴！第1名炸樓了

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO想取台式的日本名字！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

哪一個日本名字最有台味？一名網友認真求解，表示將去日商上班，因此想了一個「中山小武」的名字，既有正港台味，又帶有日本職人精神。不過原PO深怕取的不恰當，心血來潮詢問鄉民看法，結果根本問錯管道，底下留言歪樓歪到外太空，其中第一名的名字曝光，竟是「房屋仲介」！

一名男網友在PTT表示，近期要到日商工作，為了要快速融入職場環境，也藉機能和同事們相處，因此想取一個有台灣味的日本名字，而原PO目前想到的是「中山小武」，也藉此想問問博學多聞的鄉民們，「可以幫我想一個嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，結果底下網友沒一個正經，紛紛歪樓直呼「高端一生」、「木可文哲」、「新北志強」、「房屋仲介」、「田中XX 、田尾XX 、松山XX 、清水XX」、「新光三越」、「日式威廉」、「苗栗小五郎」、「大可不必」、「雞排五十嵐」、「五十嵐真貴」、「阿北初四」、「神島台灣」、「美町美當」、「中華台男」、「大佑持久」、「林北五七」、「小林同學」。

▲▼ 日本名（圖／翻攝PTT）

▲網友亂鬧一片！（圖／翻攝PTT）

一片胡鬧之中，總結以上票選，許多人認為「房屋仲介」最無厘頭也戳中大家笑穴，第二名則是「五十嵐真貴」，尤其網友還丟出一張選手比YA的哏圖，再度讓眾人笑得美叮美噹。

不僅如此，該文章也被轉貼到臉書，引發7千多名網友朝聖，還對手搖飲料店鋪哏，「五十嵐已經從當初最貴變現在CP值最高了」、「五十嵐哪貴」、「迷克夏更貴」、「大宛子浩貴」。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
5年女友考上空姐「飛幾趟就分了」　眾人秒懂：正常
醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約
外送妹等紅燈「做健康操」！穿熱褲伸展　網看身材暴動
F.I.R.辣妻遭針孔偷拍！自曝加害者「是親近的人」崩潰
「最慘3生肖」灌爆衛福部臉書：我們是疫苗孤兒？
快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

首例台籍機師「突破性感染」！防Delta入侵　機組員檢疫恐重回5+9

新北三峽傳9人家庭群聚！　新北衛生局：無法證實

5年女友考上空姐「飛幾趟就跑了」　理由一曝眾人秒懂：正常

「麟洋配」回金門！車隊遊街沿途放炮　學生舉牌高喊：金牌我愛你

醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約

周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

沒錢就找警察！菜鳥警「掏3千討不回」太相信人性　同業曝超扯內幕

最慘3生肖「4廠牌疫苗」都等不到！灌爆衛福部臉書：我們是孤兒嗎

8縣市亮高溫黃橙燈警示！雙北上看36度　午後雷雨熱區一次看

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

首例台籍機師「突破性感染」！防Delta入侵　機組員檢疫恐重回5+9

新北三峽傳9人家庭群聚！　新北衛生局：無法證實

5年女友考上空姐「飛幾趟就跑了」　理由一曝眾人秒懂：正常

「麟洋配」回金門！車隊遊街沿途放炮　學生舉牌高喊：金牌我愛你

醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約

周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

沒錢就找警察！菜鳥警「掏3千討不回」太相信人性　同業曝超扯內幕

最慘3生肖「4廠牌疫苗」都等不到！灌爆衛福部臉書：我們是孤兒嗎

8縣市亮高溫黃橙燈警示！雙北上看36度　午後雷雨熱區一次看

板橋大遠百1500員工篩檢結果未釐清　新北：今停業一天

去年還在前線對抗新冠肺炎　西班牙醫生勇奪帕運三鐵金牌

前英國球王穆雷美網首戰希臘超新星　「籤表非常不容易」

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

丫頭老公爆機場接前女友...認《黑澀會》最愛「她」　Sandy幫出氣！

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

每人每晚875元！台南老爺行旅買一送一　大員皇冠生日有4用餐6折

決定不婚不生還要買房嗎？　網友一面倒推爆：以後還能拿來養老

張喜凱碰上游霆崴　運彩看好樂天勝富邦

夏日高山氣溫涼爽是陷阱　超強紫外線可能「烤」成番薯

生活熱門新聞

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

「BNT被神化」　他曝日本接種後死亡率

全台大學準備開學　各校措施一次看

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

「深夜裡的法國手工甜點」大消毒　二度有確診足跡

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

台疫種類最多　他喊：身在福中不知福

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

大學生成疫苗孤兒　陳時中回應

更多熱門

相關新聞

懶汪耍廢「鮪魚肚快爆開」媽傻眼

懶汪耍廢「鮪魚肚快爆開」媽傻眼

這年頭「累得跟狗一樣」可能要改成「爽得跟狗一樣」了！飼主Mini Chen家裡養了一隻超懂享受的西高地白㹴「Mamaruru」，這天媽媽已經準備要出門上班，但身為員工的Mamaruru卻還躺在家裡的懶骨頭上耍廢，整隻四腳朝天露出牠那快爆開的鮪魚肚，讓媽媽看了超傻眼，直呼牠根本像個中年大叔一樣。

8月帶狗上班　可免費施打狂犬病

8月帶狗上班　可免費施打狂犬病

竊公款3千萬斗內直播主　討餘款3百萬再遭駁

竊公款3千萬斗內直播主　討餘款3百萬再遭駁

男癲癇發作　滿臉血醒來：我要上班

男癲癇發作　滿臉血醒來：我要上班

一查公司「外觀是鐵門民宅」　面試妹驚問去嗎

一查公司「外觀是鐵門民宅」　面試妹驚問去嗎

關鍵字：

日商上班日本名字台式台味

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面