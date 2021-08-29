正經哥想取「台味的日本名字」　鄉民鬧：五十嵐真貴！第1名炸樓了

▲原PO想取台式的日本名字！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

哪一個日本名字最有台味？一名網友認真求解，表示將去日商上班，因此想了一個「中山小武」的名字，既有正港台味，又帶有日本職人精神。不過原PO深怕取的不恰當，心血來潮詢問鄉民看法，結果根本問錯管道，底下留言歪樓歪到外太空，其中第一名的名字曝光，竟是「房屋仲介」！

一名男網友在PTT表示，近期要到日商工作，為了要快速融入職場環境，也藉機能和同事們相處，因此想取一個有台灣味的日本名字，而原PO目前想到的是「中山小武」，也藉此想問問博學多聞的鄉民們，「可以幫我想一個嗎？」

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文章曝光後，結果底下網友沒一個正經，紛紛歪樓直呼「高端一生」、「木可文哲」、「新北志強」、「房屋仲介」、「田中XX 、田尾XX 、松山XX 、清水XX」、「新光三越」、「日式威廉」、「苗栗小五郎」、「大可不必」、「雞排五十嵐」、「五十嵐真貴」、「阿北初四」、「神島台灣」、「美町美當」、「中華台男」、「大佑持久」、「林北五七」、「小林同學」。

▲網友亂鬧一片！（圖／翻攝PTT）



一片胡鬧之中，總結以上票選，許多人認為「房屋仲介」最無厘頭也戳中大家笑穴，第二名則是「五十嵐真貴」，尤其網友還丟出一張選手比YA的哏圖，再度讓眾人笑得美叮美噹。

不僅如此，該文章也被轉貼到臉書，引發7千多名網友朝聖，還對手搖飲料店鋪哏，「五十嵐已經從當初最貴變現在CP值最高了」、「五十嵐哪貴」、「迷克夏更貴」、「大宛子浩貴」。