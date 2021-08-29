《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！網挖出「鐵證對比」　作者高EQ回應了

▲盧廣仲演唱的《刻在我心底的名字》奪下年度歌曲獎。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

夯曲《刻在我心底的名字》奪下金曲獎年度歌曲，得到金馬、金曲鍍金殊榮，被認為是實至名歸，但吳宗憲28日直指這首歌曲根本不是原創，與經典西洋老歌《Reality》相似度高，怒批金曲評審不公，此外，也有網友發現，歌曲前奏與JINBAO的鋼琴曲《自由が丘》一模一樣，對此JINBAO也大方回應了。

有網友在PTT發文，劈頭就說「刻在我心底的名字根本就是一首拼接歌曲」，不僅跟西洋老歌《Reality》相似，前奏還跟作家JINBAO的鋼琴曲《自由が丘》（自由之丘）一模一樣，並附上音樂連結，要網友評評理，「大家聽聽像不像」。

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事實上，《自由が丘》作者JINBAO是大陸著名獨立音樂人，此次抄襲事件，他收到許多網友私訊，對此，他也大方回應，「關於刻在我心底的名字我也聽過了，前面確實挺像。不過在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情。當然也不排除作者聽過我的這首作品。我個人不是特別在意。專心做自己的事就好。謝謝大家。」

▲作者大方回應，「個人不是特別在意」。（圖／網易雲音樂）

不少網友看完JINBAO的回應，大讚「作者好大度啊」，「瀟灑大氣溫柔，完了，更愛您了」、「雖然我們覺得是，但創作者很大氣不在意」、「原作者很大器，原曲也滿好聽的」、「希望讓更多人知道，屬於你的那部份是你的原創」、「真大氣！」

《刻在》在去年曝光後，傳唱度極高，被cover翻唱的次數更是數不清，卻遭到吳宗憲質疑不是原創歌曲，評審有不公疑慮，對此，盧廣仲所屬，也是金曲評審團主席鍾成虎成立的添翼創越工作室也回應，「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」

這首歌由馬來西亞的創作者佳旺和陳文華、許媛婷共同完成詞曲，並由台灣音樂人黃雨勳擔綱製作；今年歌曲在金曲上摘獎後，盧廣仲也多次謙稱，自己只是沾光，將榮耀都歸與背後的創作人。