　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！網挖出「鐵證對比」　作者高EQ回應了

▲▼第32屆金曲獎，年度歌曲獎，盧廣仲〈刻在我心底的名字〉。（圖／記者李毓康攝）

▲盧廣仲演唱的《刻在我心底的名字》奪下年度歌曲獎。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

夯曲《刻在我心底的名字》奪下金曲獎年度歌曲，得到金馬、金曲鍍金殊榮，被認為是實至名歸，但吳宗憲28日直指這首歌曲根本不是原創，與經典西洋老歌《Reality》相似度高，怒批金曲評審不公，此外，也有網友發現，歌曲前奏與JINBAO的鋼琴曲《自由が丘》一模一樣，對此JINBAO也大方回應了。

有網友在PTT發文，劈頭就說「刻在我心底的名字根本就是一首拼接歌曲」，不僅跟西洋老歌《Reality》相似，前奏還跟作家JINBAO的鋼琴曲《自由が丘》（自由之丘）一模一樣，並附上音樂連結，要網友評評理，「大家聽聽像不像」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，《自由が丘》作者JINBAO是大陸著名獨立音樂人，此次抄襲事件，他收到許多網友私訊，對此，他也大方回應，「關於刻在我心底的名字我也聽過了，前面確實挺像。不過在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情。當然也不排除作者聽過我的這首作品。我個人不是特別在意。專心做自己的事就好。謝謝大家。」

▲▼ 。（圖／網易雲音樂）

▲作者大方回應，「個人不是特別在意」。（圖／網易雲音樂）

不少網友看完JINBAO的回應，大讚「作者好大度啊」，「瀟灑大氣溫柔，完了，更愛您了」、「雖然我們覺得是，但創作者很大氣不在意」、「原作者很大器，原曲也滿好聽的」、「希望讓更多人知道，屬於你的那部份是你的原創」、「真大氣！」

《刻在》在去年曝光後，傳唱度極高，被cover翻唱的次數更是數不清，卻遭到吳宗憲質疑不是原創歌曲，評審有不公疑慮，對此，盧廣仲所屬，也是金曲評審團主席鍾成虎成立的添翼創越工作室也回應，「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」

這首歌由馬來西亞的創作者佳旺和陳文華、許媛婷共同完成詞曲，並由台灣音樂人黃雨勳擔綱製作；今年歌曲在金曲上摘獎後，盧廣仲也多次謙稱，自己只是沾光，將榮耀都歸與背後的創作人。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
雞肉乾也有非洲豬瘟！高雄移工宿舍60包肉品驗出陽性
《刻在》爆抄襲這首鋼琴曲　原作者回應了
WHO配送1億劑中國疫苗　南非「嚇爆拒絕」曝原因
18歲校花女兒留學　余皓然「驚見2食物」：讓妳離開是對的
《刻在》爆抄襲！他挖「鐵證對比」怒：一模一樣
200萬高薪男偷吃姊姊閨密！　怪老婆「性冷感」下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏日焚化廠外垃圾車天天等10小時　司機崩潰「只能尿在寶特瓶」

五倍券郵局換　員工嘆「惡夢重演、被刻意藐視」心寒原因曝

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！網挖出「鐵證對比」　作者高EQ回應了

疫情以來生意最好的一晚！墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

快訊／第七輪AZ疫苗開始預約「以第一劑為主」　指揮中心下午說明

點開「確認包裹地址」簡訊　iPhone妹帳密遭盜用

世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高

台疫苗種類最多　他嘆：身在福中不知福！其他國家連選擇權利都沒

五倍券可望提前「開放預約」！　時間曝光

第七輪AZ疫苗今10：00開放預約　接種對象、三大QA一次看

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

烏日焚化廠外垃圾車天天等10小時　司機崩潰「只能尿在寶特瓶」

五倍券郵局換　員工嘆「惡夢重演、被刻意藐視」心寒原因曝

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！網挖出「鐵證對比」　作者高EQ回應了

疫情以來生意最好的一晚！墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

快訊／第七輪AZ疫苗開始預約「以第一劑為主」　指揮中心下午說明

點開「確認包裹地址」簡訊　iPhone妹帳密遭盜用

世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高

台疫苗種類最多　他嘆：身在福中不知福！其他國家連選擇權利都沒

五倍券可望提前「開放預約」！　時間曝光

第七輪AZ疫苗今10：00開放預約　接種對象、三大QA一次看

琳妲圈內男友傳訊曖昧巫苡萱！　她崩潰被劈腿：可看對話嗎

許藍方FB「6月星賞」收益金額曝光…她全捐了！　亮出捐款證據

「老公寓避買2樓？」網狂點頭！他反笑勸別煩惱　1句話爆共鳴

美軍23歲女中士恐攻身亡！　安撫「阿富汗嬰兒」暖照卻成最後身影

1年前《刻在》就被抓抄襲！　陸鋼琴曲作者親上火線回應：確實挺像

快訊／IZ*ONE張員瑛確診！同公司安兪真也檢驗結果出爐

外酥內軟嫩！彰化超罪惡「扣肉炸饅頭」　爽脆酸菜大把塞入超澎湃

鄭宗哲致勝安　徐基麟傷後歸隊好投

搭撤離班機逃往英國！阿富汗26歲孕媽突陣痛　1萬公尺高空產女嬰

藍士博指台灣疫苗外交進行式　「說不定一個不小心就建交了」

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

生活熱門新聞

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

「BNT被神化」　他曝日本接種後死亡率

全台大學準備開學　各校措施一次看

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

「深夜裡的法國手工甜點」大消毒　二度有確診足跡

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

台疫種類最多　他喊：身在福中不知福

大學生成疫苗孤兒　陳時中回應

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

更多熱門

相關新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

夯曲《刻在我心底的名字》奪下金曲獎年度歌曲，吳宗憲28日卻批這首歌根本不是原創，是抄襲英文老歌《Reality》，認為金曲評審不公，引發外界正反聲浪，但PTT有網友表示，《刻在》其實和2019年發表的一首鋼琴曲《自由が丘》相似度極高，前奏幾乎一模一樣，再度掀起熱烈討論。

吳宗憲酸《刻在》抄襲！電影監製心疼盧廣仲無辜

吳宗憲酸《刻在》抄襲！電影監製心疼盧廣仲無辜

金曲／盧廣仲《刻在我心底的名字》奪年度歌曲

金曲／盧廣仲《刻在我心底的名字》奪年度歌曲

高嘉瑜連唱金曲要平反：我根本超會唱

高嘉瑜連唱金曲要平反：我根本超會唱

盧廣仲在高雄也有金馬獎座？幕後揭密

盧廣仲在高雄也有金馬獎座？幕後揭密

關鍵字：

刻在我心底的名字大陸鋼琴曲JINBAO

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

正妹手機遺驚見「流浪漢自拍」結局超暖

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面