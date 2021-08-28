　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第六輪高端想爽約改選BNT？　8／30才能改登記

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日下午開放疫苗平台，且新增BNT疫苗選項，短短3小時就有超過197萬人選填BNT。至於第六輪預約高端者想改選BNT，必須在該輪8/29結束之後，8/30才能上網登記。

第六輪高端疫苗23日開打，開放20歲以上民眾可以接種，指揮官陳時中說明，接種率確實逐日下降，但是還不到緩打的情況，開放接種首日8/23接種率92.8%，8/24下降為90.2％，8/25進一步降至87.1％，8/26則降到82.6％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今日重啟「COVID-19公費疫苗預約平臺」，納入BNT疫苗作為意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。

其中，打過第一劑的人無法更改登記BNT疫苗，12~17歲學生造冊以校園接種或預約通知方式接種，至於符合第七輪預約AZ資格對象想改選BNT，要到8/31才能改選；至於第六輪已經預約高端仍想變心改選項者，要等到8/30才能改選預約。

指揮中心公布今日截至下午5點，全國意願登記完成總人數達到1269萬7,347人，其中意願登記BNT疫苗總計197萬7,084人，當中有18萬7,258人是重啟系統之後才進入登記系統的新鮮人，至於單選BNT鐵粉約有13萬人。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
曾心臟衰竭送醫！　郭宗坤打高端「揭2副作用」
這3種壽司別吃！　美女營養師揭原因：加油又加糖
外籍男突襲台北女友租屋處！驚見「房東兒」躲廁所門後
早餐店月賺12萬「買不起800萬透天」！網見存款傻了
郭董赴歐催BNT→200萬劑先來台　她曝內幕：顧立雄也是關鍵
陸手遊台詞出現「瘟疫」審核不過　改成「痔瘡」後成功上架
又是「ATP故障」！最美區間車上線一個月就出包　台鐵證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

第六輪高端想爽約改選BNT？　8／30才能改登記

快訊／BNT超搶手！開放登記3小時湧入197萬人搶　莫德納鐵粉減少

新北男打完高端「出現血栓」！通報1922遭冷處理　指揮中心回應

打完高端才3天…台南男「連送2次急診」！友曝：副作用一直在

街友縮角落找飯...社工幫申請低收「調出超厚清單」：是破億大地主

獨／最美區間車上線一個月驚傳「ATP故障」　台鐵證實了

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看

第六輪高端想爽約改選BNT？　8／30才能改登記

快訊／BNT超搶手！開放登記3小時湧入197萬人搶　莫德納鐵粉減少

新北男打完高端「出現血栓」！通報1922遭冷處理　指揮中心回應

打完高端才3天…台南男「連送2次急診」！友曝：副作用一直在

街友縮角落找飯...社工幫申請低收「調出超厚清單」：是破億大地主

獨／最美區間車上線一個月驚傳「ATP故障」　台鐵證實了

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

味全龍低調隊史500勝　葉總從球員到教頭：多了責任

禁止重複買專輯！大陸娛樂圈變天　微博嚴懲1326個帳號禁言

憨臉大丹犬學說「我愛你」！　牠開低音嗓告白瞬間萌翻36萬人

2年前心臟衰竭送醫！　郭宗坤打高端「揭2大副作用」…現況曝光

防護加倍！新北29區自修室裝設防疫隔板　28日解封開放

徐若熙5局拿勝投MVP、味全5比2贏球　賞富邦本季首次4連敗

影帝后回歸還有柳俊烈、金高銀、安普賢！9月開播韓劇陣容太強大

金山中山溫泉公園整建現風華　重新引入溫泉水建泡腳池

新北貢寮「和美海之家」親水體驗　啟動漁港兼復育轉型新契機

新北里鄰關懷救助計畫啟動百日　送愛不間斷近9000人次受惠

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

BNT疫苗開搶！29歲以上「不給登記」原因出爐

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

板橋大遠百急發公告：今暫停營業1天　

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

全台大學準備開學　各校措施一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面