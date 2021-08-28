第六輪高端想爽約改選BNT？　8／30才能改登記

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日下午開放疫苗平台，且新增BNT疫苗選項，短短3小時就有超過197萬人選填BNT。至於第六輪預約高端者想改選BNT，必須在該輪8/29結束之後，8/30才能上網登記。

第六輪高端疫苗23日開打，開放20歲以上民眾可以接種，指揮官陳時中說明，接種率確實逐日下降，但是還不到緩打的情況，開放接種首日8/23接種率92.8%，8/24下降為90.2％，8/25進一步降至87.1％，8/26則降到82.6％。

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指揮中心今日重啟「COVID-19公費疫苗預約平臺」，納入BNT疫苗作為意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。

其中，打過第一劑的人無法更改登記BNT疫苗，12~17歲學生造冊以校園接種或預約通知方式接種，至於符合第七輪預約AZ資格對象想改選BNT，要到8/31才能改選；至於第六輪已經預約高端仍想變心改選項者，要等到8/30才能改選預約。

指揮中心公布今日截至下午5點，全國意願登記完成總人數達到1269萬7,347人，其中意願登記BNT疫苗總計197萬7,084人，當中有18萬7,258人是重啟系統之後才進入登記系統的新鮮人，至於單選BNT鐵粉約有13萬人。