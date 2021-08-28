打高端後第6死！40歲女接種4天昏倒送醫不治　指揮中心證實獲報

▲高端疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端接種後死亡個案再增1例！新北市今日公布1名新莊區40多歲女性，23日接種疫苗，4天後騎車外出昏倒，送醫搶救人不治死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，已經接獲相關通報，尚未納入系統數據，所以高端不良事件接種後死亡累計6例。

最新一起個案發生在新北市新莊區，新北衛生局指出，該名個案身患多重慢性病，8/23接種高端疫苗，8/23-8/24出現聲音沙啞及嚴重疲倦，8/27上午騎車外出時昏倒，經通報119送醫搶救不治死亡。

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莊人祥說明，目前已經有接獲新北市的通報，但還沒有正式納入系統，相關細節資料還有待地方提供，高端接種後死亡不良事件已經有6起。而根據指揮中心公布資料，先前已經通報且納入系統的5起，分別有桃園2起，新北市2起，基隆市1起。

個案分別是桃園市陸姓作家，經過解剖判定為主動脈剝離合併心包膜炎；桃園市40多歲男性，本身有糖尿病史、體重近百公斤；基隆市40多歲女性，上午接種後下午出現胸悶頭暈等症狀，就醫時在診間猝死，經急救仍不治，評估有主動脈剝離，尚待釐清；30多歲新北市男性，本身有吸食毒品，初步判定吸毒過量致死；新北市40多歲男子罹患胰臟癌，接種疫苗後出現發燒、食慾不振、後續還有精神恍惚，後來因全身無力送醫搶救仍不姓過世 。