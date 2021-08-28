　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠疫苗「主動脈剝離」猝死！醫分析無相關：血壓超過這值先緩打

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫苗人口覆蓋率已超過4成。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗開打以來，各廠牌疫苗均傳出猝死案例，部分死因為主動脈剝離、心肌梗塞。心臟內科醫師表示，無論是哪一種情況，都是血壓控制不良的併發症，現行研究也未發現與疫苗免疫反應有關。而台灣有3成國人有高血壓不自知，建議施打前後都要量血壓，若收縮壓超過160 mmHg，就要提高警覺。

高端疫苗接種後已有5人死亡，年齡落在40至50歲，完成解剖的作家陸之駿，研判為主動脈剝離合併心包膜炎，急速引起血壓降低休克過世；另一例基隆市40多歲女性，經電腦斷層診斷應該也是主動脈剝離，且剝離的範圍很大，破裂到心包膜，導致心包膜大量積血，讓心臟沒辦法揮發正常功能，經搶救仍不幸死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AZ疫苗同樣有猝死案例，九把刀岳母在7月26日接種AZ疫苗7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳過世，岳母在過世當天曾透露「背部往頸部開始劇痛」，還出現嘔吐症狀，也遭研判為主動脈剝離，但仍有待解剖鑑定報告出爐才能釐清。

對於疫苗與猝死關聯性，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，主動脈剝離是長期血壓偏高的併發症，門診觀察發現約有5~10%民眾接種疫苗前後可能因為緊張、身體不適、發燒等造成血壓升高，但這都是暫時現象，不是造成主動脈剝離的主因。

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲新冠疫苗「主動脈剝離」猝死！醫分析無關連：血壓超過這值先緩打。（圖／示意圖／達志影像）

針對法醫高大成提及，接種疫苗後抗原抗體複合體可能會沈積在主動脈剝離部位，引發破裂危機。王宗道表示，國際期刊日前雖指出，AZ疫苗造成的血栓會產生特殊抗體，這些都跟血管無關。目前已知會造成血管組塞的疾病為「高安氏血管炎」，但通常也需要數月、數年累積才會造成影響。另外，馬凡氏症患者因為本身血管結構脆弱，若血壓未控制，也是血管破裂高風險群。

「所有主動脈剝離的人，背後一定都有潛藏因子。」王宗道表示，台灣得利於健保制度，在高血壓管理與治療在全球雖佔前段班，仍有3成民眾罹患高血壓不自知。依據現行標準，若收縮壓超過120 mmHg、舒張壓超過80 mmHg，就屬高血壓族群，應儘早就醫治療。

至於血壓超過多少不適合打疫苗？王宗道表示，若診間量測收縮壓超過160~180 mmHg、舒張壓超過110 mmHg，且有頭痛、頭暈、無力等症狀，建議暫緩接種，等身體狀況比較穩定了再打。打完疫苗也要在家量血壓，若收縮壓平均值超過140 mmHg就要提高警覺，超過170 mmHg，則須及早做降壓處理，以免發生憾事。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
快訊／連兩天+0本土！　增6例境外
快訊／2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」　民眾全崩潰
LIVE／BNT開放意願登記　陳時中最新說明
趙薇已2天下落不明！　天后閨蜜急找人「恐怖現況曝光」
百年祖地遭竹科擴建徵收　80歲阿公抗議「憂鬱猝死」
BNT今開放意願登記　「2步驟」簡單完成
25歲女只寫C罩杯　他一到現場驚呆！秒選「定點長鐘」
帕運桌球田曉雯獲銅牌！　4強惜敗無緣金牌戰
麥當勞糖醋醬「顏色、味道變了」　雞塊控崩潰
有國家想買高端疫苗！　衛生部長：期盼盡快取得

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／連兩天+0！今日無本土　增6例境外

快訊／2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」　民眾全崩潰

BNT開放意願登記！　備妥雙證件、2步驟簡單完成

台大放螺復育螢火蟲　盼明年春末夏初進校園賞螢

LIVE／BNT疫苗2點開放意願登記　陳時中最新說明

板橋大遠百員工確診急休館一天　官方回應：將請全員快篩

今天逆轉命運！極陰年極陰日VS.天赦日　命理專家「2招趨吉避凶」

嘉義市籲中央放寬BNT施打族群　廣納大一二新生

一開麥當勞糖醋醬「味道變了」　雞塊控見對比圖崩潰：還我美國版

新冠疫苗「主動脈剝離」猝死！醫分析無相關：血壓超過這值先緩打

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

快訊／連兩天+0！今日無本土　增6例境外

快訊／2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」　民眾全崩潰

BNT開放意願登記！　備妥雙證件、2步驟簡單完成

台大放螺復育螢火蟲　盼明年春末夏初進校園賞螢

LIVE／BNT疫苗2點開放意願登記　陳時中最新說明

板橋大遠百員工確診急休館一天　官方回應：將請全員快篩

今天逆轉命運！極陰年極陰日VS.天赦日　命理專家「2招趨吉避凶」

嘉義市籲中央放寬BNT施打族群　廣納大一二新生

一開麥當勞糖醋醬「味道變了」　雞塊控見對比圖崩潰：還我美國版

新冠疫苗「主動脈剝離」猝死！醫分析無相關：血壓超過這值先緩打

快訊／連兩天+0！今日無本土　增6例境外

新竹男鋸樹「直墜台鐵電車線」　往來列車延誤半小時

快訊／2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」　民眾全崩潰

沙鹿檢舉達人家失火　網諷「第一次看到火燒厝按讚笑臉這麼多」

專家破火場2大迷思！建議裝上它：增加逃生機會

20年前戰爭開打他剛出生　3周後要當爸！美陸戰隊士兵魂斷阿富汗

田曉雯出生右手萎縮曾遭霸凌　「克服心魔」首次帕運就摘銅

醉漢阻路攔車狂拍引擎蓋+毀後照鏡　襲警罪加一等

為中田翔加油但譴責暴力　達比修 笑：一起穿反暴力T鬧他

中秋節必賞！花蓮文旦柚上市　微酸回甘黃金比例令人欲罷不能

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

SOD斥資上億請巨乳女星下海？AV達人給答案

板橋大遠百急發公告：今暫停營業1天　

臉書「聞氫哥之亂」　本尊真面目曝光！是小鬍子型男

性感教主開箱5件吊帶襪！　火辣穿脫畫面公開

爸爸「叭叭」接小孩　師怒：當我檳榔西施

19歲就是等不到疫苗！陳時中曝後續規劃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

白家綺「奢華豪宅曝光」！

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面