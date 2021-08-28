新冠疫苗「主動脈剝離」猝死！醫分析無相關：血壓超過這值先緩打

▲新冠疫苗人口覆蓋率已超過4成。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗開打以來，各廠牌疫苗均傳出猝死案例，部分死因為主動脈剝離、心肌梗塞。心臟內科醫師表示，無論是哪一種情況，都是血壓控制不良的併發症，現行研究也未發現與疫苗免疫反應有關。而台灣有3成國人有高血壓不自知，建議施打前後都要量血壓，若收縮壓超過160 mmHg，就要提高警覺。

高端疫苗接種後已有5人死亡，年齡落在40至50歲，完成解剖的作家陸之駿，研判為主動脈剝離合併心包膜炎，急速引起血壓降低休克過世；另一例基隆市40多歲女性，經電腦斷層診斷應該也是主動脈剝離，且剝離的範圍很大，破裂到心包膜，導致心包膜大量積血，讓心臟沒辦法揮發正常功能，經搶救仍不幸死亡。

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AZ疫苗同樣有猝死案例，九把刀岳母在7月26日接種AZ疫苗7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳過世，岳母在過世當天曾透露「背部往頸部開始劇痛」，還出現嘔吐症狀，也遭研判為主動脈剝離，但仍有待解剖鑑定報告出爐才能釐清。

對於疫苗與猝死關聯性，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，主動脈剝離是長期血壓偏高的併發症，門診觀察發現約有5~10%民眾接種疫苗前後可能因為緊張、身體不適、發燒等造成血壓升高，但這都是暫時現象，不是造成主動脈剝離的主因。

▲新冠疫苗「主動脈剝離」猝死！醫分析無關連：血壓超過這值先緩打。（圖／示意圖／達志影像）

針對法醫高大成提及，接種疫苗後抗原抗體複合體可能會沈積在主動脈剝離部位，引發破裂危機。王宗道表示，國際期刊日前雖指出，AZ疫苗造成的血栓會產生特殊抗體，這些都跟血管無關。目前已知會造成血管組塞的疾病為「高安氏血管炎」，但通常也需要數月、數年累積才會造成影響。另外，馬凡氏症患者因為本身血管結構脆弱，若血壓未控制，也是血管破裂高風險群。

「所有主動脈剝離的人，背後一定都有潛藏因子。」王宗道表示，台灣得利於健保制度，在高血壓管理與治療在全球雖佔前段班，仍有3成民眾罹患高血壓不自知。依據現行標準，若收縮壓超過120 mmHg、舒張壓超過80 mmHg，就屬高血壓族群，應儘早就醫治療。

至於血壓超過多少不適合打疫苗？王宗道表示，若診間量測收縮壓超過160~180 mmHg、舒張壓超過110 mmHg，且有頭痛、頭暈、無力等症狀，建議暫緩接種，等身體狀況比較穩定了再打。打完疫苗也要在家量血壓，若收縮壓平均值超過140 mmHg就要提高警覺，超過170 mmHg，則須及早做降壓處理，以免發生憾事。