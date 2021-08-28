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蓮霧樹被砍斷！她掛懸賞告示牌「偷鋸樹會不舉」　鄰檢舉喊不舒服

▲▼蓮霧樹告示牌。（圖／翻攝臉書社團「宜蘭知識+」）

▲蓮霧樹告示牌。（圖／翻攝臉書社團「宜蘭知識+」，下同）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉一名林姓女子因自家50年蓮霧樹遭人偷偷鋸斷，至今未找到犯人，日前便在樹上掛著懸賞金告示牌尋求目擊者，並寫道「偷鋸樹的歹徒會陽痿不舉」，豈料，卻有鄰居認為看了不舒服，向警方檢舉報案。對此，警方到場了解後，表示告示牌內容並無違法情事。

回顧整起事件經過，今年4月12日下午，宜蘭縣冬山鄉義成路三段一株蓮霧樹因不明原因遭人鋸斷，林女得知後憤而報警，至今仍未找到犯人。孰料，林女日前於樹上掛著告示牌，除了懸賞3萬元尋求目擊者，並在牌上寫著「蓮霧奶奶託夢：偷鋸樹的歹徒會陽痿不舉」，卻有鄰居認為內容不舒服，報警檢舉。

▲▼蓮霧樹告示牌。（圖／翻攝臉書社團「宜蘭知識+」）

▲林女PO文。

林女在臉書社團「宜蘭知識＋」PO上自家告示牌寫道「我把這個招牌掛在自己家的蓮霧樹上，鄰居打電話報警，說不舒服，警察要求我拿掉，我有犯法嗎？」引發網友熱議。

事後，林女更新貼文表示，感謝各大網友的創意，她已更換招牌，將內容改成「懸賞30000，蓮霧奶奶託夢，偷鋸樹歹徒，全家屎光光，每天漏尿，被鬼抓車禍，老婆討客兄，自首無罪，抓到雙倍」。

對此，接獲報案的順安派出所表示，經員警到場了解，告示牌內容並無不法，因此同仁僅能進行口頭勸導，鋸樹一案目前仍在偵辦當中。

▼林女更換告示牌

▲▼蓮霧樹告示牌。（圖／翻攝臉書社團「宜蘭知識+」）

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