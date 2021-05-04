林道巨樹倒擋路！瑞穗1車2人受困　警民冒雨鋸樹救援

▲員警與村長、山警冒著大雨輪流鋸樹排除障礙。（圖，／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局紅葉派出所副所長林吳建國日前接獲110通報，稱瑞穗林道15.5公里處有路樹倒塌，導致道路中斷，有一車二人受困山區。當晚副所長立即連絡村長及山警小隊長等前往救援，三人不畏大雨輪流巨樹清除障礙，終於將受困兩人安全護送下山。

副所長林吳建國表示，接獲報案後立即聯絡平日熱心部落事務的紅葉村長呂明堅，向其請求支援鏈鋸等伐木器械，呂村長立刻動身與山警小隊長呂少青協調，當呂小隊長聽到有民眾受困山區，馬上放下手邊工作，表示願意加入援助小隊，並且無償出借鏈鋸及其所有之四輪傳動小貨車，更親自驅車載送副所長及村長前往受困現場。當時天色昏暗，山區大雨滂沱，濃霧瀰漫，能見度低，且路況不佳，援助小隊馬不停蹄地趕路，歷經一個半小時的路程，才抵達現場。

受困民眾陳男與盧女見到副所長一行人時，感動莫名，並表示他們聽說瑞穗林道的山林景色極其優美，特別從吉安鄉開了80多公里的車程來這邊欣賞美景，不料準備下山時卻因巨木倒塌橫躺道路，完全阻斷通行，且山林訊號很差，不時斷訊，連110都是在很勉強的情況下才撥打成功，受困地點又極為偏遠，他們已做好在車上過夜的心理準備。

副所長等人確認兩人身體狀況良好後，毫不拖泥帶水的開始清除作業，在大雨之中，輪流用鏈鋸及人工徒手的方式，將巨木截斷，一點一點地排除，隨後林務局人員亦趕赴現場加入清理作業，眾人齊心努力，歷經半個小時，終於恢復單向通車。

▲民眾脫困後十分感謝並開心合影留念。

副所長隨後護送陳民等人下山前往派出所稍作休息，陳民等人離去前頻頻致意，感謝援助小隊不辭風雨的提供緊急協助，讓他們得以迅速脫困。

鳳林分局長林昆達表示，近來山區降雨頻繁，容易造成土石鬆脫滑動而發生落石或是樹木傾倒等情事，呼籲用路人行經山區路段，應減速慢行，隨時注意路面狀況，若發現有落石、土石或樹木滑落阻塞交通，請立即通知主管機關或撥打110，警方將立即前往協助處理。

►腦公！你不可以賴帳喔

