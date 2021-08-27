無預警倒閉！上百人退款無門　「LifeGym生活健身房」悲劇回應

圖文／鏡週刊

新北市板橋區「LifeGym生活健身房」7月份微解封之際無預警倒閉，至今1個月逾百名消費者的會員會費、課程費用退款求助無門，希望陳姓負責人能夠出來面對！

疫情三級警戒間，健身房不得營運，沒想到微解封之際，新北市板橋區鄰近捷運府中站的「LifeGym生活健身房」卻無預警倒閉，該健身房自新冠肺炎5月15日暫停營業，7月26日突於臉書公告，7月27日正式停業，即日起受理線上申請退費程序。

根據本刊讀者爆料，A小姐7月26日立即寄信欲申請退費，8月3日收到健身房回信，要求填寫匯款同意書及立書人存摺封面、身分證影本，隔日A小姐備妥資料回信，匯款同意書上方則載明「退款作業時間為14～30個工作天」，至今仍未收到退款。

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由於逾百名消費者皆未收到退款，受害民眾成立LINE群組自救，今日（27日）下午，本刊致電健身房詢問，卻得到可能「不會退款」的消息，業者表示沒有錢付不出來，只能變賣器材籌錢，現在已走法院清算程序，費用會等法院清算後去進行後續債權程序。

消費者憂心，業者若等賣器材後才宣布破產清算，根本是惡性倒閉，希望負責人趕緊出來面對，還消費者一個公道。

