陳時中：BNT下個月、下下月都會來　郭董赴歐「確保疫苗不被搶」

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日親上廣播節表示，BNT現貨消息是台積電代表告知，會在8月底、9月初分批到貨，另透露郭台銘赴歐目的，就是與BNT高層見面，確保中之後供貨不會被搶，「9月的貨一定會有，下下個月也會有疫苗分批來台」。

資深媒體人黃光芹在節目《新聞不芹菜》詢問BNT疫苗到貨消息，陳時中表示，自己與郭董事長一直有聯繫，但當初是台積電致電指揮中心，不過無論是鴻海、台積電、慈濟都講好了，最後推派台積電作為代表與指揮中心溝通。而指揮中心在接到現貨通報後，唯一考量則是「只要安全有效，就一定要」，因此不管外包裝貼了什麼標籤，依然決定要貨。

陳時中另曝蔡英文總統和蘇貞昌院長在接獲通報時的看法，表示「只要對防疫安全有效，指揮官你就決定吧！」陳時中表示，在接獲通知後，也有回去檢視過去合約、外包裝還有出廠地。

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黃光芹詢問，到貨疫苗是否「外殼有復必泰、瓶身有復星？」陳時中證實，但強調商業行為都尊重，雖然在預購時有要求，希望瓶身不要有復必泰，以確保出廠後不要再經過他人之手，不過這批是現貨，因此不會要求改標後才來台，「這樣就延後了！」而若是預採購疫苗，則還是希望符合國人期待。

陳時中以訂製西裝比喻與BNT簽的採購合約，「你訂製西裝一定會有要求，但不能說冬天還在等夏天衣服」。他另透露，郭董赴歐有與BNT高層有見面，中間排程不會再被爭取走，9月多的貨一定會有。而下個月、下下個月都會分批來台。