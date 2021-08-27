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喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」至少60死140傷！　美軍已12死15傷

▲▼喀布爾機場遭到攻擊，至少60死140傷。（圖／路透）

▲喀布爾機場遭到攻擊，至少60死140傷。（圖／路透）

中央社

在各國匆忙撤出阿富汗之際，首都喀布爾（Kabul）機場附近26日發生雙重爆炸。一名高階衛生官員告訴英國廣播公司（BBC），至少有60人死亡、140人受傷。

美國國防部也發布聲明證實有12名美軍死亡、15人受傷，發言人柯比（John Kirby）表示：「我們能證實有數名現役美軍人員在今天喀布爾機場的複合式攻擊中死亡。」

▲▼喀布爾機場大撤離。（圖／路透）

▲喀布爾機場大撤離。（圖／路透）

他並提到，這起「令人髮指的攻擊」還造成幾名美軍受傷，他們正在接受治療。

美方一名官員告訴路透社，據信至少有10名美國軍人喪命。

美國在2001年911恐攻之後，對庇護蓋達組織首腦賓拉登的阿富汗發動反恐戰爭，推翻當時統治者塔利班（Taliban）。然而，隨著美國在阿富汗長達近20年的駐軍時代即將告終，喀布爾日前再度落入塔利班手裡。

美方先前與塔利班達成協議，美軍要在本月31日前完全撤出阿富汗。現在美國和其他西方國家正快馬加鞭從喀布爾機場撤離國民和部分阿富汗籍員工。

據悉美國官員強烈認為是激進組織伊斯蘭國（IS）的區域分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）犯下今天的攻擊。ISIS-K不僅反對美國，也反對塔利班。

爆炸案發生後，塔利班透過推特（Twitter）發布聲明說：「伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，塔利班過去取得阿富汗政權時所取的國號）強烈譴責這起鎖定喀布爾機場平民的炸彈攻擊。…爆炸發生地為美軍負責維安的區域。」

熟悉內情的消息人士告訴路透社，目前尚無跡象顯示，美國總統拜登（Joe Biden）會改變8月31日撤離的目標。

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