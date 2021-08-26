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女大生穿短褲出門！社區阿姨起鬨「有夠放蕩的」：不知道要勾引誰

▲▼短褲,熱褲。重傳logo。（圖／資料照）

▲穿短褲出門被說放蕩。非當事人。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

夏天很多女生會選擇穿短褲，通風舒適又好看，想不到這竟然會成為三姑六婆的攻擊把柄！一名女大生日前穿短褲出門，遇到一群阿姨在社區聊天，她經過時明顯感覺到被上下打量，還無意間聽到對方說「有夠放蕩的，不知道要去勾引誰。」

原PO在Dcard表示，當時一群阿姨在社區聊天，旁邊還有幾個小孩子，她經過時就有感覺到打量的眼神，接著聽到她們小聲地竊竊私語，其中一人起頭「唉呦現在年輕人褲子都穿這麼短喔？」另一位阿姨附和「對啊，有夠放蕩的，不知道要去勾引誰。」接著其他人也加入話題說，「要是我女兒穿成這樣我肯定不會讓她出門，丟人現眼。」

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▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲網友認為三姑六婆只是喜歡講閒話，穿短褲很正常。非當事人。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

雖然阿姨討論的音量很小，但還是被原PO聽見，當下感到憤怒又受傷，心想「我自己也知道這件褲子比較短一點，但是也沒有露內褲什麼的，有必要說得這麼難聽嗎？」她認為無論高矮胖瘦，每個人都有權利選擇自己喜歡的穿著風格，實在沒想到自己只因為穿短褲就被形容成「放蕩」。

網友安慰，「別在意身邊那些螻蟻微不足道的評論，為自己而活，而且婆婆媽媽聚在一起不就是這樣嗎哈哈」、「我奶奶85她也這樣穿，我覺得沒啥吧，重點自己穿得自在自信就好了」、「以前的人說別人壞話都怕對方聽到，現在的人說別人壞話都怕對方沒聽到」、「她們還活在舊時代，妳還年輕耳根子別那麼軟，有點自己的想法比較好吧。」

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