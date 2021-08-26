《蒼蠅王》真人版事件天價開拍！作家揭「人性本善」證據空降排行

▲在1965年太平洋上的東加地區，曾發生「蒼蠅王真人版事件」的人性光明面。（圖／翻攝自THE NEW YORK TIMES）



記者林育綾／綜合報導

諾貝爾文學獎小說《蒼蠅王》被盛讚「生動刻畫了真實邪惡的人性」，但荷蘭作家羅格．布雷格曼發現，1965年曾有「蒼蠅王真人版事件」卻是人性光明版，好萊塢更以天價爭取版權拍攝真人真事電影。他在新作《人慈》描述該故事，大膽拋出「人性本善」論證，一上市便空降各大暢銷榜、書籍版權售出46國，近來由時報出版取得版權發行。

羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）是荷蘭歷史學家、作家、記者，被譽為歐洲最著名的年輕思想家之一，他大膽論證「人性本善」，在新書《人慈》列舉大量科學、歷史案例。其中他曾在抽絲剝繭下，揭開了1965年太平洋上的東加地區曾發生「蒼蠅王真人版事件」的人性光明面。

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由於《蒼蠅王》被盛讚是「生動刻畫了真實邪惡的人性」，但羅格．布雷格曼提出疑惑「如果孩子被丟在與世隔絕的荒島上，到底會發生什麼事？」後來他實際走訪太平洋上的東加地區，發現當虛構小說的情境在現實世界上演，流落荒島的小男孩們反而建立起井然有序的小型社會，彼此互助合作、輪流看顧營火，最終讓所有人幸運生還。

他在《人慈》書中生動描寫這段真實故事，引起各大媒體轉發、歐美社會熱烈迴響，布雷格曼在受訪時表示「如果數萬名孩子被推薦要閱讀《蒼蠅王》，也許他們更應該了解這個真實的故事。」而新書也勾起好萊塢電影製作人的興趣，數十家片商爭相競標改編權，最終以天價授權金確定改編真人真事電影。

而擅長以心理學、哲學深度分析作品的知識型YouTuber超級歪，在中文版尚未上市前即讀過原文書，他大力推薦，「這會完全顛覆你對人性的既有認知，是今年必讀的一本書！因為我們如何看待人性，我們就會展現出怎樣的人性。」

布雷格曼揭露「性惡說」的著名歷史事件與心理實驗背後缺漏，引導讀者用更好的視角，重新看待自己。他表示，「這本書不是替人性本善傳教。我們很明顯地不是天使。我們是複雜的生物，有著好的一面和不那麼好的一面。問題在於，我們要轉向哪一面？」



《人慈：橫跨二十萬年的人性旅程，用更好的視角看待自己》，近來由時報出版在台發行繁體中文版，8月27日上市。

▲《人慈》近來由時報出版在台發行繁體中文版。（圖／時報出版）