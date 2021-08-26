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「最快小行星」高溫達482度　橢圓軌道緊貼太陽面臨碰撞宿命

▲▼天文學家發現一顆新的小行星，命名為「2021 PH27」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲天文學家發現一顆新的小行星，命名為「2021 PH27」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

宇宙永遠能發現新東西，科學家最新發現一顆在太陽系中從未見過的小行星，並將其命名為「2021 PH27」。研究人員發現，它緊靠著太陽運行，繞一圈只需要113天就能完成，是目前所有太陽系小行星中，繞行速度最快的，但是天文學家表示，它的軌道不穩定，未來幾百萬年內可能與其他行星或太陽發生碰撞，甚至被撞出太陽系。

根據《CNN》報導，天文學家謝波德（Scott Sheppard）在8月13日，於布朗大學的觀測中發現「2021 PH27」。

謝波德表示，「2021 PH27」的大小是1公里，這種大小在太陽系中非常少見，它的軌道非常靠近太陽，且繞太陽一圈只要113天，僅次於88天的水星，也因為繞行軌跡比水星更加橢圓，所以和太陽的距離更短，約2000萬公里，水星和太陽的距離則是4700萬公里。靠近太陽時，「2021 PH27」的表面溫度能達到攝氏482度（華氏900度），高溫足以熔化鉛金屬，所以推測「2021 PH27」可能是由岩石和鐵金屬組成。

「2021 PH27」只是太陽系大約20顆Atira小行星中的一顆，這些小行星完全位於地球太陽軌道的內部。謝波德觀察到，有些小行星已經開始慢慢地受熱分裂，代表可能會有流星雨出現，就像我們熟知的雙子座流星雨，兩者的原理相似。

謝波德也透露，「2021 PH27」擁有一個不穩定的軌道，會在水星和金星繞行時，穿越它們的軌道。這樣的軌道可能使它在幾百萬年內毀滅，和太陽、金星、水星相撞，或是被撞出太陽系。

經過謝波德觀察，他認為「2021 PH27」可能是已經滅絕的彗星，因為彗星會與內行星的引力互相影響，讓運行軌道變得更圓，週期更短，內行星包含地球、水星、金星和火星。當引力發生，該彗星的一些元素會不見，變成殘餘物。

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