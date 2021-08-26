高端接種後4死「分屬3批號」　是否緩打？陳時中：找專家釐清因果

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端疫苗23日開打，到目前為止累積通報死亡不良事件已有4起，有專家建議應該緩打一週，或成立專案小組釐清。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日回應，會與專家討論相關情形。

高端發生4起接種後死亡，最先是1例桃園市作家，懷疑心肌梗塞可能，接著是1例桃園市40多歲男性，本身有糖尿病史、體重逾百公斤；基隆市40多歲女性，接種後下午出現胸悶頭暈等症狀，就醫在診間猝死，經急救仍不治，評估有主動脈剝離；另有1新北市男性，本身有吸食毒品。

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感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，若4死型態一致可能就要停打，但目前沒看到類似跡象，不過短期出現4死，高端又是緊急授權，政府應儘速成立專家小組，認真檢視每個死亡個案，做出是否與疫苗相關的判斷，且在短時間內就要主動公布，民心才會安定。

陳時中表示，目前都還只是時序的關係，不過，因果關係要等待專家判定，會跟專家討論，也如同黃教授所說，若這四個類型都非常相近比較有可能會有這樣懷疑，若不是相對比較低，跟專家討論我們會進行。

接種批號方面，陳時中說4人分屬3個不同批號。