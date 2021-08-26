他All in航運2個月「慘賠150萬」！　老手勸：被2習慣害死

▲原PO 6月底開始購買航運股。圖與本文無關。（圖／長榮集團提供）

記者陳怡靜／綜合報導

投資理財務必量力而為！一名網友指出，自己6月底加入了水手一族，不僅將積蓄All in還信貸，一口氣投入了約200萬元，甚至還開起「當沖不歸路」，沒想到2個月內就慘賠150萬元，只能上網求救，引發眾人熱議。就有老手警告，「先戒無本當沖，然後不要借錢玩股票」。

原PO在PTT股板發問求救，6月底開始購買航運股，曾經未實現獲利達30萬至40萬，於是決定將積蓄和信貸一共約200萬一起投入股市，沒想到卻接連遇上處置、腰斬及崩盤等狀況，「每天的損益越來越大、越來越低」。

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怎料原PO卻沒有因此停手，竟然開啟了「當沖人生」的不歸路，短短2個月就賠了150萬，不知該如何是好，「這一次，讓自己更加深入絕望之中。」

▲▼原PO短短兩個月內就虧了150萬元。（圖／翻攝自PTT）

原PO無助地說，自己每天只能強顏歡笑，「每次有人問起，只好微微笑說只是想想事情而已。」他表示，自己大學畢業運氣好，考上不錯的研究所「本想靠著這一波在同學們面前炫耀一番，不想給自己的親朋好友們看不起，卻不知一切的一切怪自己貪心。」

▲網友狂勸不要信貸、戒當沖。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發網友熱議，「少年股神最近都挺安靜的」、「雖然跌到了，但還好你還年輕，記取教訓吧」、「只賠150萬還不算太晚」、「玩到睡不好就是提醒你要減碼或休息了」。也有老手狂勸，「先戒當沖，再戒飆股」、「真的很佩服新手當沖還用信貸的耶」、「信貸玩短線投機，真的該想清楚」、「多久以前就有多少大大在勸說不要融資，不要信貸玩」、「賠150萬確實比較多，我建議信貸來投資要先守本」。