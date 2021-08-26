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非洲豬瘟侵台藍質疑蘇揆「螺絲鬆」　政院：部會溝通順暢

▲▼行政院會會後記者會，行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、政委唐鳳、主計總處主計長朱澤民、經濟部次長陳正祺。（圖／行政院提供）

▲行政院會會後記者會。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

含非洲豬瘟病毒豬肉流入台灣，國民黨文傳會副主委黃子哲26日舉行記者會質疑，民進黨政府2018年成立非洲豬瘟中央災害應變中心後，今年1月19日後就沒再開過會，「行政體系中蘇貞昌螺絲最鬆」。對此，行政院發言人羅秉成回應，防範非洲豬瘟是蘇揆重中之重的政策，不是只有開大型會議，各種形式、即時指揮處理都在進行，各部會也聯繫順暢。

黃子哲今天質疑，非洲豬瘟中央災害應變中心是國家行政部門處理、防範非洲豬瘟最高任務編組，召集人是行政院長蘇貞昌，指揮官是農委會主委陳吉仲，但蘇揆從未主持該會議，應變中心第1、2次會，都是由行政院前院長賴清德召開，第二次會在2019年1月4日，還是賴離任前10天。

羅秉成今天在行政院院會後記者會回應，防範非洲豬瘟侵台是蘇揆重中之重的政策，他在接任行政院長第一天就親赴桃園機場視察，要求隨身行李檢查要從30％提高到100%，之後不管是邊境嚴防、境內檢查等，都持續盯緊每個環節，有些時候還開了好多次會議。

羅秉成表示，這次含非洲豬瘟的肉品流入台灣，所有政府部門都動起來，內政部警政系統、移民署協助追查流向外，衛福部嚴查廚餘是否符合蒸煮規定，消滅可能的病菌，避免可能危害的擴張，農委會也即時查訪各地養豬場，強調蘇揆對防範非洲豬瘟是不拘形式，當作第一要務。

至於「非洲豬瘟中央災害應變中心」這個名稱的會議是否有召開，羅秉成說，他還要確認一下，而在非洲豬瘟防堵上，各種形式、即時指揮處理都在進行，各部會聯繫順暢，不是只有要不要開大型會議來處理。

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