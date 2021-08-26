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離開職場10年　職場學習及再適應計畫助她二度就業

▲現年40歲的阿秀在勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助下，學習履歷撰寫及面試技巧，並運用「職場學習及再適應計畫」回到職場，開啟職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲現年40歲的阿秀在勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助下，學習履歷撰寫及面試技巧，並運用「職場學習及再適應計畫」回到職場，開啟職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

井然有序地整理小朋友的書包、認真打掃環境及處理文書作業，是現年40歲的阿秀每天的工作，去年她在勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助下，學習履歷撰寫及面試技巧，並運用「職場學習及再適應計畫」回到職場，阿秀喜悅地說：「有工作的感覺真好，要開始我的職涯第二春！」。

談話中時常面帶微笑的阿秀，婚後辭去工廠行政工作，專心在家相夫教子，兒子上小學後，她生活頓失重心，所以時常利用閒暇時間去幼兒園擔任志工，在服務的過程中發現，小孩的天真無邪及童言童語讓她更加喜歡這樣的環境；但好景不常，原本從事貨車司機的先生突然被無預警地辭職，家中經濟頓失樑柱，迫使久未工作的阿秀必須踏出舒適圈再次尋職。

▲現年40歲的阿秀在勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助下，學習履歷撰寫及面試技巧，並運用「職場學習及再適應計畫」回到職場，開啟職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「想趕快找到工作，卻不知道該怎麼做！」，久離職場的阿秀，不知道如何表達才能為自己加分，也擔心雇主傾向僱用有經驗的尋職者，還好台南新營就業中心提供多項就業促進工具，為她進行就業諮詢媒合適性工作，教導她履歷撰寫與面試技巧，順利推介阿秀至離家不遠的安心幼兒園擔任行政一職。

阿秀在「職場學習及再適應計畫」補助3個月期滿後獲留用，目前已穩定就業超過1年，阿秀說還好有這份收入幫家裡挺過經濟危機，她也相當感謝新營就業中心就服員的協助，讓她再次充滿信心的踏入職場。

安心幼兒園長李小姐表示，阿秀雖然已離開職場10年，但她做起事來認真又負責，剛好園區內設有托嬰中心，今年更資助阿秀持續進修保母專業課程，希望她考取保母證照。李小姐說：「員工就像家人一樣，雇主應換位思考為員工營造更好的職場條件」，更肯定就業中心積極協助二度就業婦女就業，為尋職者及雇主開創雙贏，阿秀日前已上完保母課程並取得受訓證書，預計今年將會取得保母證照為自己加薪。

▲現年40歲的阿秀在勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助下，學習履歷撰寫及面試技巧，並運用「職場學習及再適應計畫」回到職場，開啟職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部推動「職場學習及再適應計畫」協助特定對象或弱勢者就業準備，且鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，由勞動部補助雇主基本工資與5000元職場教練輔導費、補助期間最長為3個月；除職場學習及再適應計畫外，勞動部還有多項就業促進措施，歡迎待業民眾可就近向雲嘉南分署轄下各就業中心及就服台洽詢。

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