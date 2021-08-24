避免拖延症有妙方　首先克服凡事要求「完美主義」是關鍵

▲要避免事情總是被拖延，懂得拒絕不當濫好人很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

被交辦的事情總是一拖再拖，卻遲遲沒有動力去執行嗎？檢視自己內心，造成這樣狀況很有可能是因為自己的「完美主義」在作祟。為大家整理出，大多數人容易造成拖延習慣的原因，對症下藥或許就能將這個壞習慣給根除。

拖延類型1.總是習慣當濫好人

[廣告]請繼續往下閱讀...

濫好人通常不是自己喜歡拖延，而是被太多不屬於自己要做的事給耽誤了辦正事的時間。同事一個請求就順手去幫忙、隨時協助跑腿，別人的需求總是義不容辭衝第一想要幫別人來解決嗎？這些時間可能都是佔用到自己時間的關鍵原因。每個人一天都只有24小時，不是要自己總是只自顧自的做事，而是要判斷眼前這件事是否真的有幫忙的必要，還是對方只是想利用自己來完成事情，必須謹慎思考。

▲根據事情重要與著急程度來先後完成，才不會覺得在瞎忙。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

拖延類型2.整天瞎忙不停

這類人你說他們愛拖延也不對，應該說他們一直好像很忙，但是卻不知道自己到底在忙些什麼。通常一件事情做一做，就開始東摸摸西摸摸，無聊了又換件事做一下，也就是說沒有一件事是有效率認真完成的。這樣一整天下來通常會把自己搞得很疲倦，但卻好像什麼事情都沒做完，還會覺得自己怎麼一天過得這麼累。

▲放下完美主義心態跨出第一步才能讓進度有一個開始。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

拖延類型3.事事要求完美主義

每件事總希望能做到盡善盡美的人，通常要開始做一件事之前會反覆思考和計畫，沒有十足把握的時候，總是不敢放膽去行動，因此可能就會造成事情延遲狀況。或者是在一件事開始之前，就預先想很多、擔心很多，始終不敢跨出第一步，也會讓該做的事被延誤。