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張忠謀出席行政院科技會報　蘇貞昌：明年科技預算投入1264億

▲▼蘇貞昌主持行政院科技會報，台積電創辦人張忠謀受邀出席。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌主持行政院科技會報，台積電創辦人張忠謀受邀出席。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌7日主持「行政院科技會報」時，強調「科技力就是國力」，2022年度科技預算將投入超過1264億，比今年預算再增逾140億元，成長幅度超過12％，加強我國基礎科學研究、人才培育、基礎設施及國際戰略布局。此次會議，政院也特別邀請台積電創辦人張忠謀出席，發表對國家科技政策發展規劃的看法與意見。

蘇貞昌表示，科技力就是國力，科技發展早已超越科技本身，徹底改變人類的生活型態，且涵蓋面向已擴及多項產業與社會層面。今日會議係聚焦在我國科技政策布局及未來規劃，會中報告議題包含半導體科研布局、先進網路建設、產業數位轉型，進而到未來太空產業的發展與機會等。

蘇貞昌指出，蔡英文總統上任以來，推動包括「5＋2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」等多項科技發展重點政策，盼能透過戰略產業的超前部署，讓臺灣在後疫情時代得以掌握全球供應鏈重組的先機。

面對全球競爭與挑戰，南韓、美國等國均擴大投資戰略性科技的研發經費；有鑑於此，政府明年度科技預算將投入超過1264億元，較今年預算再增加逾140億元，這不僅是連續4年成長，幅度更超過12％，對我國基礎科學研究、人才培育、基礎設施及國際戰略布局等均助益甚深。

▲▼蘇貞昌主持行政院科技會報，台積電創辦人張忠謀受邀出席。（圖／行政院提供）

今日會中，蘇貞昌也與部會首長也就數位轉型、防疫生技、氣候變遷、淨零排碳、人才培育等議題與委員廣泛交換意見。蘇更以甫落幕的東京奧運為例，此次我國獲得歷年來最佳表現，即是政府透過政策、預算等全方面培養選手、教練以及整個訓練團隊，讓選手能在最佳狀態下參賽，為國爭取到最好的成績，「這即是政府改變態度、訂出計畫，讓有潛力者獲得保障，並勇於投入、充分發揮的例證」。

另外，蘇貞昌在會中也指出，面對極端型氣候，台灣面臨許多挑戰，去年沒有颱風登陸，降雨不足，今年春雨更是偏晚，加上無地形雨的情形下，水庫幾乎用盡水源。今年5月政府還在抗旱，沒想到7、8月時卻又發生暴雨，政府必須面對此種環境變化，並做出調整與改變。

台灣不可能自外於世界，各國都會彼此影響，必須一同面對極端型氣候的挑戰，蔡英文總統宣布2050年淨零排放是世界的目標，也是台灣的目標，為達成此目標，他特別指示行政院環境保護署積極修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，同時也需規劃落實產業調適、及布局去碳相關技術等，以打造永續的環境。

蘇貞昌強調，政府未來將持續以最實際的態度、最大的誠意，大力加碼支持預算，也感謝台積電等企業出資支持成立半導體研究學院，期待公私協力，讓臺灣在後疫情時代得以掌握全球供應鏈重組的先機。

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