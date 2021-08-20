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Podcast收聽排行「投資理財」最高！新手必聽推薦　小資本金加速存

我們想讓你知道…學賺一桶金的密技！

文／LOOKin

這兩年Podcast興起，各業界的意見領袖或專家紛紛投入這個新興的數位媒體平台，以分享自身經歷的方式，提供個人的專業知識製作出各種類型的節目，聽大家藉由收聽每集約40~60分鐘的精實有聲內容，快速獲得需要的資訊。而各種類型的Podcast節目中以「投資理財」為專業的節目幾乎是以最高比例佔據Podcast的收聽排行，以下3個投資理財Podcast節目，都是理財愛好者們的最愛！

01. 吳淡如人生實用商學院

 ▲（圖／LOOKin編輯攝）

知名作家吳淡如所開設的理財節目，以自身就讀EMBA習得的專業商知識，邀請如：股市投資、財務管理、房地產、甚至是醫師等各界專業背景人士，進行「人生實用對談」，從他們的對談分享他們在各領域的人生經驗，無論是對理財規劃、投資面向、與生涯安排都有各種深入淺出的分享。

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「你的固定成本是你的身體，你的機會成本，是你的時間， 人生充滿選擇，吳淡如實用商學院，希望你做出最適選擇，而不是完美選擇」鼓勵投資小白們進場永遠不嫌晚，重要的是開始進行，在做好準備的狀態下加入投資市場。

02. Gooaye 股癌

▲（圖／LOOKin編輯攝）

還沒畢業的學生族群、或是初入社會的新鮮人，對投資理財躍躍欲試，卻苦於看不懂聽不明白股市的各種艱澀用語，常常一聽就昏、一看就睡，「Gooaye 股癌」就是解決理財笨腦的解藥。

「晦澀金融投資知識直白講，重要海內外時事輕鬆談；不管老司機還是菜雞，散戶們都進來取暖，也在這裡找到樂趣。」每集節目以快節奏符合年輕人喜愛的語速暢談當下股市的狀態、房產或海外投資動態，穿插幽默又不失智慧的評論，直白又具高共鳴，為想投入股海卻不得要領的年輕族群指點迷津！

03. 小朋友學投資

▲（圖／LOOKin編輯攝）

由三人團隊組成的「小朋友投資團隊」，每集以雙人輪流對談，談論各種大家進場股市時常有的迷思，並且一一當頭棒喝破解，幫助初入股市的「小朋友們」看懂市場趨勢，培養出自身的選股邏輯。

延伸閱讀：

【小資鍊金術】投資小白秒懂操作！新手必看『2021投資理財書單』打造比薪水多N倍的被動收入

【小資鍊金術】別傻傻只懂定存！5間「高利率活存」數位帳戶推薦：保守儲蓄也能賺進一桶金！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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