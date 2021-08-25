　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

亞洲第一家！桃園耀登集團OTIC實驗室揭牌　助台灣5G國家隊發展

▲耀登集團OTIC實驗室揭牌

▲耀登集團OTIC實驗室揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中華電信與桃園耀登集團攜手合作，推動亞洲．矽谷開放網路計劃，於耀登集團位於桃園青埔的耀睿實驗室，成立亞洲第一家榮獲國際O-RAN聯盟認証的OTIC (Open Testing and Integration Centre)實驗室，於25日舉行揭牌。耀登集團董事長張玉斌表示：全球吹起的O-RAN風潮是台灣產業轉型契機，期加速台灣通訊產業鏈走出純代工市場。▲耀登集團OTIC實驗室揭牌

▲耀登集團董事長張玉斌表示：全球吹起O-RAN風潮是台灣產業轉型契機。（圖／記者楊淑媛攝）

市長鄭文燦出席耀登集團OTIC實驗室揭牌儀式表示，耀登集團所屬耀睿實驗室成立亞洲第一間、世界第五間榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，對於將來建立5G產業上下游供應鏈，有非常重要的影響，5G產業成長非常快，每年大約30%到40%的成長率，而桃園是全台ICT產業的重鎮，各個資通訊大廠都有投入5G相關的組件製造。▲耀登集團OTIC實驗室揭牌

鄭市長說，包括5G驗證標準、資安標準，需要建立互通性，耀睿實驗室就是最好的起點，希望今天這個敲門磚打開了之後，我們台灣5G國家隊會發展得更好。目前國發會有許多5G的應用計畫，包括小型基站、邊緣運算、終端設備、雲端設備，或者透過中華電信的系統整合建置，都慢慢產生一些可能性，國發會會用O-RAN做整合的目的，也是希望建立開放架構，避免大廠的壟斷，讓不同業者網元設備之間進行互通互連測試，以建立5G開放網路解決方案。

包括國發會產發處處長詹方冠、亞洲‧矽谷計畫執行中心行政長李博榮、亞洲‧矽谷計畫執行中心人資長闕河鳴、中華電信董事長謝繼茂、耀登集團董事長張玉斌、經發局長郭裕信、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席儀式。

▲花蓮遠雄悅來大飯店住宿券5880元！享受設施還能爽玩海洋公園

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
非洲豬瘟「殺到家門口」！7%走私肉品陽性　農委會祭120萬檢
余苑綺術後首現身！　「消瘦一圈」畫面曝光
快訊／BNT疫苗最快「下周送到」！　路透：台灣提前拿到第一批
麟洋配掀代言風波　王齊麟、李洋說話了！
快訊／看報才知「麟洋」私接代言　土銀向經紀人喊話了
蕾菈中東混血本名有4字　「差點就姓阿」曝由來：小時候超討厭
嗑完便當「竟要撕一角」　她見真實用途驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

亞洲第一家！桃園耀登集團OTIC實驗室揭牌　助台灣5G國家隊發展

8月油畫雙展　聯合全台名家作品「群聚」桃園

台南環檢警結盟座談會　聯手合作打擊環境犯罪

石門、寶山水庫近滿水位　桃園+新竹二期稻作完成整田插秧

越南月餅驗出非洲豬瘟病毒　黃偉哲：嚴查嚴防嚴罰

下雨天也要小心火警　屋內配線管路進水易造成火災！

台南疫情59天+0　黃偉哲：台南月餅檢出非洲豬瘟陽性反應！

雲林警設「智慧巡簽系統」　3460處電子巡邏箱正式上線

二手輔具新生命授旗　黃偉哲：捐贈二手輔具為自己種福田

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保食安健康過中秋

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

亞洲第一家！桃園耀登集團OTIC實驗室揭牌　助台灣5G國家隊發展

8月油畫雙展　聯合全台名家作品「群聚」桃園

台南環檢警結盟座談會　聯手合作打擊環境犯罪

石門、寶山水庫近滿水位　桃園+新竹二期稻作完成整田插秧

越南月餅驗出非洲豬瘟病毒　黃偉哲：嚴查嚴防嚴罰

下雨天也要小心火警　屋內配線管路進水易造成火災！

台南疫情59天+0　黃偉哲：台南月餅檢出非洲豬瘟陽性反應！

雲林警設「智慧巡簽系統」　3460處電子巡邏箱正式上線

二手輔具新生命授旗　黃偉哲：捐贈二手輔具為自己種福田

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保食安健康過中秋

富邦球員通道出現一句話　新任投教布魯斯給球員的禮物

iPhone 13倒數23天？爆料「9月17日發售」　電商最新截圖曝光

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

疫情調查「每週下廚次數成長6成」　Vitantonio電烤盤現省1300元

非洲豬瘟「殺到家門口」！7%走私肉品驗陽性　農委會祭120萬檢舉獎金

睽違13年！新加坡航空今復飛台北至洛杉磯　即起每週3班直飛

鄧佳華火速「離職日月光」！不甘心淚崩：命運在捉弄我

華南永昌投信高層異動　前永豐投信總經理吳嘉欽出任總座

湯智鈞開球拉弓氣勢嚇到捕手　射箭哲學跟投球很像！最欣賞鋒哥

肇事者撞凹車就跑！　吳鳳難過「至少留名片」：沒經濟能力也會原諒

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

高雄回收車突燒起來！兇手抓到了

一家四口登山迷途　警消搜救4小時尋獲

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

Garmin投資90億看好台南

即／豐原貨車撞電線桿！3傷1受困車頭毀

台東水泥預拌車翻落田！　24歲駕駛「甩噴車外」傷重身亡

鍾佳濱幫上千家商店免費申請紓困

麻豆可疑肉品月餅呈陽性反應！警追源頭

瑞芳警分局長交接　新北警局長黃宗仁期勉

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

她匯58萬前超緊張　警一問驚呆「會賺10倍」

汽燃費繳了嗎？延至31日　逾期繳納將挨罰

停等紅燈陰影處躲太陽　小心代價高！

更多熱門

相關新聞

桃園教師接種99.6%！口罩+酒精+額溫槍發放各校

桃園教師接種99.6%！口罩+酒精+額溫槍發放各校

開學在即，桃園市長鄭文燦25日視察桃園區北門國小開學前防疫整備與校舍整建情形時表示，桃市校園防疫整備工作包含人員、物資與環境等，全市教師疫苗施打率已達99.6%，包括口罩、酒精、額溫槍、體溫感測設備等防疫物資已全數發放至各校，8月30日前全市306所中小學將全數完成校園環境消毒，提供師生健康、安全學習環境，9月1可以安心開學。

黃偉哲曝「全國+0」！　喜喊：很需要這個0

黃偉哲曝「全國+0」！　喜喊：很需要這個0

陸之駿打完高端後死亡　桃市府發10萬慰問金

陸之駿打完高端後死亡　桃市府發10萬慰問金

鄭運鵬評鄭文燦組閣：代表桃園建設得好

鄭運鵬評鄭文燦組閣：代表桃園建設得好

蔡其昌自嘲資質平庸　內閣改組沒有點到他

蔡其昌自嘲資質平庸　內閣改組沒有點到他

關鍵字：

桃園耀登集團OTIC實驗室揭牌鄭文燦中華電信

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面