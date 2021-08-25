亞洲第一家！桃園耀登集團OTIC實驗室揭牌　助台灣5G國家隊發展

▲耀登集團OTIC實驗室揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中華電信與桃園耀登集團攜手合作，推動亞洲．矽谷開放網路計劃，於耀登集團位於桃園青埔的耀睿實驗室，成立亞洲第一家榮獲國際O-RAN聯盟認証的OTIC (Open Testing and Integration Centre)實驗室，於25日舉行揭牌。耀登集團董事長張玉斌表示：全球吹起的O-RAN風潮是台灣產業轉型契機，期加速台灣通訊產業鏈走出純代工市場。

▲耀登集團董事長張玉斌表示：全球吹起O-RAN風潮是台灣產業轉型契機。（圖／記者楊淑媛攝）

市長鄭文燦出席耀登集團OTIC實驗室揭牌儀式表示，耀登集團所屬耀睿實驗室成立亞洲第一間、世界第五間榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，對於將來建立5G產業上下游供應鏈，有非常重要的影響，5G產業成長非常快，每年大約30%到40%的成長率，而桃園是全台ICT產業的重鎮，各個資通訊大廠都有投入5G相關的組件製造。

鄭市長說，包括5G驗證標準、資安標準，需要建立互通性，耀睿實驗室就是最好的起點，希望今天這個敲門磚打開了之後，我們台灣5G國家隊會發展得更好。目前國發會有許多5G的應用計畫，包括小型基站、邊緣運算、終端設備、雲端設備，或者透過中華電信的系統整合建置，都慢慢產生一些可能性，國發會會用O-RAN做整合的目的，也是希望建立開放架構，避免大廠的壟斷，讓不同業者網元設備之間進行互通互連測試，以建立5G開放網路解決方案。

包括國發會產發處處長詹方冠、亞洲‧矽谷計畫執行中心行政長李博榮、亞洲‧矽谷計畫執行中心人資長闕河鳴、中華電信董事長謝繼茂、耀登集團董事長張玉斌、經發局長郭裕信、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席儀式。

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