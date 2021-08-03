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失控女頭撞硬物自咬輕生　警機警塞毛巾壓制送醫

▲▼女子情緒失控，以頭撞擊硬物並咬舌自殘，員警與女子丈夫合力壓制防止女子受傷。（圖／台東縣警察局提供，下同）

女子情緒失控，以頭撞擊硬物並咬舌自殘，員警與女子丈夫合力壓制防止女子受傷。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣東河鄉日前傳出一起輕生案件，一名女子因一時激憤情緒失控，竟以頭撞地並咬舌自殘。所幸當地都蘭派出所員警見狀臨危不亂，機警地以毛巾防止其咬舌，並與家屬合力壓制防止女子頭部撞擊，並護送上救護車送醫，成功挽救女子寶貴性命。

成功分局都蘭派出所副所長莊俊男、警員王豑寬當晚於台11線上擔服防制深夜危險駕車勤務時接到110通報後立即趕赴現場處理。

▲▼女子情緒失控，以頭撞擊硬物並咬舌自殘，員警與女子丈夫合力壓制防止女子受傷。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼員警找來毛巾與女子丈夫合力塞入女子嘴巴，以防咬傷舌頭。

2名員警才到屋子門口就聽到裡面呼叫聲頻傳， 趕緊進入屋內查看，發現案件當事人30歲的女子已經情緒失控，到處尋找屋內家具與地板用頭部撞擊，並因為過於激動導致舌頭咬到出血，只靠其丈夫1人難以完全控制女子自殘行為。

▲▼女子情緒失控，以頭撞擊硬物並咬舌自殘，員警與女子丈夫合力壓制防止女子受傷。（圖／台東縣警察局提供，下同）

此時警員王豑寬機警的尋找到屋內的毛巾塞往女子嘴巴使其無法咬到舌頭，並與莊副所長、女子丈夫合力控制住女子四肢並保護其頭部。女子一直到被送上救護車仍然未平復情緒，所幸經送醫治療無大礙，家屬也頻向員警道謝。

成功分局分局長陳文彬呼籲，民眾一旦發現周遭親友，有疑似自殺的想法或行為時，應多關懷、並傾聽避免刺激情緒，隨時注意是否有異常舉止，另多陪伴參加戶外活動或做運動等，若無法自行照顧，應求助社工或強制就醫，除可通報衛生局或撥打110報案專線電話及諮詢專線電話（安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980）外，亦可向各地縣（市）政府社會、衛生局（處）尋求援助，希望在專業單位的協助之下，避免憾事發生。

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