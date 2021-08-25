陳時中揭第七輪打AZ規劃　第八輪打哪款「我也還不知道」

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心規劃第七輪接種AZ疫苗，然而接下來到9/3估計45萬名75歲以上長者準備要打第二劑疫苗。指揮官陳時中表示，目前還要評估打第二劑、打第一劑哪個比較多，但是會以第一劑為重。他也主動談到第八輪疫苗，要接種哪種「我也還不知道」。

第六輪高端疫苗23日開打，接下來第七輪換AZ再次上場，同時面臨國內陸續有75歲以上長者要接種第二劑。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日表示，第七輪規劃會於本週內公布，至於需接種第二劑對象是否納入該輪，或者另外處理，目前還在討論；指揮中心初估接種滿10週要打第二劑的75歲以上長者，到9/3會有45萬人，這些對象會依照先前決議，無法自行預約者由縣市政府代為安排。

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不過，我國獲得日本贈送逾百萬劑AZ疫苗後，6月15日起提供75歲以上長者等優先對象接種，有部分縣市依照轄內情況優先提供85歲以上高齡長者施打，近期已經陸續有人滿第二劑接種間隔時間，要如何處理？指揮官陳時中回應，會開始安排一部份給時間已經到的人打第二劑，不過目前戰略還是以第一劑為主。

指揮中心統計，國內目前疫苗庫存，AZ有68萬3千劑，莫德納疫苗19萬8千劑，另有24萬莫德納剛檢驗封緘完成，將會納入。