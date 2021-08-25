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心急老伴走失！妻攔警車狂敲窗求助　下一秒離奇轉笑

▲心急老伴走失，妻子路邊攔警車狂敲窗求助，下一秒發現，人就坐在車內。（圖／警方提供）

▲心急老伴走失，妻子路邊攔警車狂敲窗求助，下一秒發現，人就坐在車內。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市85歲方姓老翁吃完晚飯後出門散步，不知不覺走離家大約1公里，方妻一轉眼驚覺老伴不見了，心急的外出找人，剛好在巷口看見警車，有如看到救星，趕緊攔車並狂敲車窗，「拜託！可以幫忙找人嗎？」，員警直覺詢問，「妳是某某人嗎」？「對」，「妳先生坐在後面」，方妻又驚又喜，心想也太巧了吧，頻頻感謝人民保母。

台中市警一分局西區派出所警員劉家齊、警員馮小馨，日前晚間7點多獲報，美村路與柳川東路口有一老翁路倒，消防人員先到場，先行包紮老翁手上的擦挫傷，但老翁不願告知年籍資料，也拒絕就醫。

馮員見老翁神情慌張，親切詢問名字和住家，老翁支吾其詞，直說可以自己回家，馮員發現老翁手中緊握一封信，便詢問「阿伯，這是你老婆的名字嗎？你家住這裡嗎？」，老翁答「對」，但還是堅持要自行走回家，在馮員暖心的勸說下，於是載老翁前往信封上的地址。

警方一到達該地址時，突然一名婦人非常緊急地敲著警車窗戶說「拜託一下！可以幫我們找人嗎？」，劉員立刻詢問「要找誰？」，婦人回說「找方某某」，馮員心想，該不會有這麼巧的事吧？立即詢問該婦人說「你是不是叫某某某」，婦人表示「對！」，馮員立即告知「他就在後面！」

原來老翁的妻子已在外面找了好一陣子，本來想要去警察局報案，正當要出門時就見到警車，又發現先生就坐在警車上，又驚又喜，老翁有記憶力衰退狀況，幸好警方即時找到，非常感謝人民保母的幫忙。

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