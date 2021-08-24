桃園海岸管理委員會21委員就任　為永續海岸嚴格把關　

▲副市長李憲明頒發新任委員聘書。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府24日召開第二屆海岸管理委員會第一次會議，會中由副市長李憲明頒發21名新任委員聘書，任期2年。李副市長指出，為了確保海岸永續發展，回復海岸自然風貌，市府於2018年成立全國第一個海岸管理工程處並籌組第一屆海岸管理委員會，開啟海岸治理的第一哩路，期第二屆委員的專業能力，繼續為桃園海岸把脈，創造生機。

▲桃園海岸管理委員會21名新任委員就任。（圖／環保局提供）

市府環保局表示，新任的第二屆桃園市海岸管理委員會委員成員來自：海洋政策管理領域2人、生態保育領域3人、環境教育及生態旅遊領域4人、景觀規劃及海岸防護領域2人等11位專家委員，機關委員由海洋委員會、經濟部水利署、行政院環境保護署、桃園市政府等8位簡任層級以上人員兼任，民間代表委員2人，委員名單兼顧性別平權及專業領域，

委員名單包括：鄭文燦(市長兼任召集人)、李憲明(副市長兼任副召集人)、秘書長黃治峯、環保局局長呂理德、文化局局長莊秀美、海洋委員會海洋保育署專門委員蘇宏盛、水利署第二河川局副局長林玉祥、環保署簡任技正鄭春菊、中山大學海洋生物科技暨資源學系榮譽講座教授方力行、中原大學環境工程學系教授王雅玢、台灣大學生態學與演化生物學研究所教授李培芬、萬能科技大學觀光與休閒事業管理系副教授林水泉、台灣大學地理環境資源學系教授林俊全、台灣大學森林環境暨資源學系教授袁孝維、台北市立大學地球環境暨生物資源學系榮譽教授許民陽、成功大學水利及海洋工程學系教授陳璋玲、中央大師範大學地理學系教授蘇淑娟、社團法人中華民國荒野保護協會理事長劉月梅、桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會理事長黃裕聖。

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