重機爭取上國道！　第四季檢核出爐：「未保持安全車距」違規比例仍高

▲「行進時未保持安全距離」及「未保持安全距離變換車道」案件觀測違規示意圖。（圖／運輸協會提供）



記者許維寧／台北報導

550C.C以上大型重機爭取上國道，交通部委託中華民國運輸學會，於2020年至2021年間辦理績效評估。一年間預計陸續辦理四次籌備會議和檢核會議，今年已於7月30日召開第四次檢核會議，並於今（8/24）發布檢核成果。整體而言，第四季檢核結果中主要不良駕駛行為仍是「行車未保持安全車距」，和前三季檢核結果相同。

交通部2017年首度辦理大型重型機車行駛檢核，之後再延長檢核年限一年，並委託運輸學會辦理。於2020年7月1日至2021年6月30日間，將國3甲、台64線、台74線、台88線列為觀察路段，並陸續公告四次檢核會議成果。

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運輸協會於今日公告第四次檢核會議成果，於安全指標上以總事故件數為評估基礎。國3甲線於觀察期間內，大型重機未發生交通事故，而小型車則發生23件，每百萬延車公里事故件數為1.21件；台64線大型重機發生4件交通事故，小型車發生109件交通事故，每百萬延車公里事故件數上，大型重機為3.06件、小型車為1.28件；台74線方面，大型重機發生5件交通事故，小型車發生245件交通事故，每百萬延車公里事故件數上，大型重機為3.17件、小型車為1.31件；台88線於觀察期間內並未發生大型重機交通事故，小型車發生142件交通事故，小型車每百萬延車公里事故件數為1.53件。

綜觀上述資訊，重機於國3甲、台88線表現較佳，於台64線和台74線上事故率則較小客車高。

秩序指標則以警察單位違規取締件數為評估基礎。國3甲線大型重機共取締23件，小型車取締1070件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為148.07件，小型車為56.49件；台64線大型重機共有127件違規取締，小型車則有4108件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為97.26件，小型車為48.18件；台74線，大型重機取締38件，小型車取締4910件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為24.06件，小型車為26.21件；台88線大型重機取締3件，小型車取締1000件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為6.32件，小型車為10.79件。

綜觀上述，重機於國3甲、台64線表現較差，但於台74線和台88線表現則較小客車佳。

至於行為指標觀察結果，國3甲線部分，大型重機共觀察到13件違規行為，小型車則有149件，兩者觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例分別為4.87%與0.86%；台64線大型重機共有63件違規行為，小型車則發生264件，大型重機觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例為12.63%，小型車為1.25%；台74線方面，大型重機共有39件違規行為，小型車則為423件，大型重機觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例為10.77%，小型車為1.06%；台88線之大型重機共觀察到14件違規行為，小型車為419件，兩者觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例分別為7.95%與2.01%。

綜觀資訊，重機於上述四路段，違規比例四路段表現均比小客車差。

整體而言，第四季檢核結果中主要不良駕駛行為多為「行進時未保持安全車距」，仍與第一至三季之檢核結果相似。