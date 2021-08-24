兒尋失蹤母！19年後找到了「就在腳底下」　他殺妻埋屍車禍慘死

▲徐女被埋在地下19年，終於出土。（圖／翻攝自看看新聞，下同）



圖文／CTWANT

大陸上海一名38歲徐姓女子自2001年失蹤，可疑的是吳姓丈夫都沒有報警；兒子多年來一直打探母親的下落，但都沒有收穫，最終把房子租出去，豈料母親就在他的腳底下。去年警方對失蹤案重啟調查，結果在家中挖出徐女的骨骸。

根據陸媒《看看新聞》報導，徐姓女子於2001年失蹤，奇怪的是，吳姓丈夫從未報警。事發8年，徐女家人才報失蹤；徐女家人指控，夫妻倆感情不好，經常爭吵，因此吳男很可能是殺人兇手，且吳男在徐女失蹤後，曾裝修過房子。

警方傳喚吳男，但沒有直接證據，加上當時還有2名未成年孩子，因此欲改以暗中深入調查，沒想到吳男竟發生車禍身亡。案情陷入膠著，一晃就是19年。刑隊重案隊長朱宇和分局刑科所所長、法醫王濤2020年對此案重啟調查，他們認為，徐女沒有理由拋下2個孩子，因此已經遇害的可能性極大。

經過抽絲剝繭，他們找出一個關鍵，吳男曾在案發後對房間進行水泥澆灌。人員立即找到徐女的兒子，對方表示，母親失蹤時，他才13歲，19年來一直想知道母親的下落，但都無果，後來將房子出租給他人。最終，他同意警方進行開挖。

人員挖掘到一半，發現房屋西北角出現了6根鋼筋，長短曲直不一，鋼筋所在的區域相對乾淨，不像其它地方都鋪有磚塊和碎石，顯然這是不同時期的混凝土；挖著挖著，混凝土區域漸漸呈現出一個人型大小，徐女骨骸終於被找到了。

徐女的頸部纏繞著一圈電線，法醫推測，死因可能是勒斃導致。警方初步研判，吳男犯罪嫌疑最大，但由於他已死亡，基於更嚴密的辦案精神，將再進一步釐清，犯案和埋屍過程是否還有其他共犯，或是有其他目擊者。

延伸閱讀

▸ 台大醫曝真實故事 友打水漂被「黑道鬼纏上」高燒！夢到這地址才脫身

▸ 運安會太魯閣號事故278頁報告曝光！ 李義祥早知電瓶有問題不換釀悲劇

▸ 34D辣妹夜市賣珍奶 波波蓁自豪：我很會搖！