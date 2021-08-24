可惡！彰化東螺溪遭濫倒「上千噸廢土」　彰檢追源頭

▲東螺溪遭倒千噸廢土。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

前縣長魏明谷日前在臉書po圖，彰化縣東螺溪日前驚爆遭人傾倒上千噸營建廢土，地方鄉親憂心生態環境遭污染破壞，立法委員陳素月也邀集及相關單位到場現勘，更進一步追究這批廢棄土方的源頭，若是來源不明的非法營建剩餘土石方，務必要依法究辦，給鄉親一個交代，目前檢方已經著手調查。

陳素月指出，東螺溪遭傾倒廢棄建築土方迄今已有相當時間，直到雨勢稍緩、溪水退去後，從溪湖到二林隨處可見，縣府承諾要求包商在今日必須全數清除，仍然是可以看到一些先前遭堆置廢棄物的痕跡。

陳素月表示，先前遭棄置的廢棄物究竟從何而來？成分如何？是否夾雜其他事業廢棄物，目前都無從得知，但是「凡走過必留下痕跡」，現場殘留的廢棄土方當中，還隨處可見碎玻璃，可見廢棄土方很可能來夾雜非法廢棄物，因此要求權責機關徹查釐清；此外，雖然現場廢棄土方大致已清運完畢，然而清出的廢土是否與當初傾倒的數量相符，清出後的廢土是否又任意棄置到縣內其他鄉鎮，都需要權責機關持續追蹤。

水資處新任處長馬英傑也特地到場說明，表示東螺溪今年度迄今辦理布袋蓮清除與清淤兩項工程，同時針對廠商為清除河道中的布袋蓮而施做的四處施工便道，縣府水資處當時即要求廠商布袋蓮清除完畢後，由廢棄土方鋪設的施工便道便要隨即清理，避免阻礙水流。

廠商作為便道的廢棄土方目前也已清除完畢，暫時放置天盛橋附近，可供檢調單位和鄉親檢視，馬英傑強調，縣府的立場跟立委、鄉親一樣，偷倒廢土、偷採河沙都是不允許的事情。

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