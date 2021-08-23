25歲上班族BMI正常「卻有脂肪肝」！鄉民不意外：問前輩誰沒有好了

▲外表看起來瘦瘦的也有可能脂肪肝。非當事人。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

每年都得要安排例行的健康檢查，尤其是多吃少動的上班族更要注意！一名男子透露，近期接受公司安排的健康檢查，自己明明才25歲，BMI也都正常，卻被檢查出有「脂肪肝」，令他相當崩潰！

原PO在PTT表示，他今年25歲正值年輕氣盛的年紀，外表看起來也沒有過胖問題，BMI值在正常範圍內，但因為沒有運動習慣肚子稍微突出，這1年來都沒有喝酒，完全滴酒不沾，想不到健康檢查還是被驗出來有脂肪肝，由於外表看起來不胖所以意想不到，直呼「有人可以安慰我嗎？小弟之後會乖乖運動啦。」

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▲愛喝飲料又不運動，很多上班族有脂肪肝。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友指出，脂肪肝對上班族來說已經不稀奇，很多人久坐不運動，加上平常喜歡喝飲料吃下午茶，久而久之就會有脂肪肝問題，「你部門前輩都去問一問，問誰沒有的好了」、「甜飲啦==喝太多對不對」、「戒飲料，注意澱粉攝取量」、其實蠻多人有輕度脂肪肝，主要是都外食為主，很難控制到少油鹽」、「脂肪肝算台灣人很常見沒什麼吧」。

過來人提到，脂肪肝並非嚴重疾病，只要透過運動和飲食控制即可解決，但如果生活習慣又變差還是會故態復萌，「阿伯我168執行半年就正常了，可參考」、「我之前重度脂肪肝，運動一年減肥就沒了。」