　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」　獲准南澳洲發射

▲「飛鼠一號」確定在2/13升空，現在控制中心曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「飛鼠一號」獲准在澳洲發射 。（圖／記者吳奕靖翻攝） 

中央社雪梨23日綜合外電報導

國內自行製造的「飛鼠一號」火箭獲澳洲政府批准，將在澳洲太空企業「南方發射」（Southern Launch）的威爾斯灣發射台（Whalers Way Orbital Launch Complex）升空。

澳洲產業、科學及科技部在官網表示，當地政府批准商業火箭「飛鼠一號」今年稍晚在新取得執照的南澳洲發射台升空。

台灣晉陞太空科技公司製造的「飛鼠一號」太空火箭（HAPITF-1）高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，以發射衛星及科學儀器為主，非軍事用途。

▲「飛鼠一號」確定在2/13升空，現在控制中心曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「飛鼠一號」因為再台東的試射場，因為土地問題，決定移師澳洲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

晉陞科技太空公司原本計畫在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，導致火箭發射卡關。主要原因是國內沒有太空產業及火箭發射的管理單位，導致業者無法提出土地變更使用，如今移師澳洲發射。

澳洲產業、科學及科技部長波特（Christian Porter）表示，批准發射令是很令人興奮的一刻，象徵澳洲太空產業成長，也讓澳洲成為未來火箭發射地的選項之一。

澳洲產業、科學及科技部表示，晉陞太空科技公司和「南方發射」將在未來幾個月敲定升空時間。晉陞目前正考慮把完成火箭系統的製造過程搬到澳洲執行。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
威力彩27億開在三峽！投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來
開出威力彩27億！投注站員工曝內幕　提供「神秘套餐」
三上悠亞生日宣布重大消息　老司機全瘋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」　獲准南澳洲發射

快訊／美國全面批准「輝瑞疫苗」　FDA史上最快通過藥物

簡單數學題你會算嗎？　是4還是104「2.1萬國際網友戰翻」

賀錦麗出訪新加坡「會晤李顯龍」　霸氣承諾：維護南海自由航行

CNN：美軍33架C-17將飛往喀布爾！　機場管制加嚴「僅放行3種人」

懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

人夫爽吃壯陽藥「啪整晚」！隔天孩子討抱...一跳「GG竟折斷」

日本開打AZ疫苗！大阪首週預約「1天就額滿」　僅40歲以上可接種

紐西蘭Delta確診破百　全國4級警戒延長！總理警告：高峰未到

美國大兵「蹲地倒水」餵阿富汗兒童！烈日下逗笑孩子　超暖片曝光

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

點外送「湯裡竟有牙齒」女子嚇壞　店家澄清：骨頭熬湯100%是豬牙

屁孩偷車遭逮...忙玩手遊不甩警　打輸轉頭怒嗆：都是你們吵我！

Red Velvet Joy X Crush熱戀中！　火速認愛：最近產生好感開始交往

台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」　獲准南澳洲發射

快訊／美國全面批准「輝瑞疫苗」　FDA史上最快通過藥物

簡單數學題你會算嗎？　是4還是104「2.1萬國際網友戰翻」

賀錦麗出訪新加坡「會晤李顯龍」　霸氣承諾：維護南海自由航行

CNN：美軍33架C-17將飛往喀布爾！　機場管制加嚴「僅放行3種人」

懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

人夫爽吃壯陽藥「啪整晚」！隔天孩子討抱...一跳「GG竟折斷」

日本開打AZ疫苗！大阪首週預約「1天就額滿」　僅40歲以上可接種

紐西蘭Delta確診破百　全國4級警戒延長！總理警告：高峰未到

美國大兵「蹲地倒水」餵阿富汗兒童！烈日下逗笑孩子　超暖片曝光

一愛就犯傻的星座Top 4，天秤習慣息事寧人、冠軍跌破眼鏡

男偶像「發摩斯密碼求救」後停工！　網瘋傳退團…粉絲求證公司解答了

不輸汪東城…吳尊3造型「化身異國正妹」！神級美貌網讚：組女團

球員打疫苗若有不適　中職新增疫苗傷兵名單

開出威力彩27億　彩券行爽曝「招財寵物」：好運氣來了

開出威力彩27億！　三峽彩券行老闆笑：右手「帶旺的」

高雄離奇命案1家6口突中邪「餵糞喝尿」　拿香灼身互毆…長女斷氣

陳冠宇中職初登板拚首勝　對決統一古林睿煬傷癒復出

郭婞淳開球、富邦羅力先發爭下半季首勝　兄弟鄭凱文對戰

王志鵬／美國圍堵、中國凸穿　爭奪「巴士海峽至菲律賓海」要道！

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

簡單數學題2.1萬網友戰翻　到底是4還是104！

人夫爽吃壯陽藥！隔天孩子討抱「GG竟折斷」

即／美國全面批准輝瑞疫苗　FDA史上最快通過藥物

死亡瞬間！她拍TikTok踩破屋頂摔50m

CNN：美國改變疏散政策　僅撤離「3種人」

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

紐籍男預約高端：打疫苗像買手機很怪

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

忘關鏡頭！男師揪裸女爬床激戰片瘋傳

更多熱門

相關新聞

紐西蘭Delta確診破百　4級警戒延長

紐西蘭Delta確診破百　4級警戒延長

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布延長國內的四級警戒封城措施，表示目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情還沒來到高峰。

澳洲「槍斃」整批流浪狗　原因曝光被罵爆

澳洲「槍斃」整批流浪狗　原因曝光被罵爆

澳洲確診新高　大城爆反封城示威

澳洲確診新高　大城爆反封城示威

雪梨延長封城至9月　紐西蘭全國再封4天

雪梨延長封城至9月　紐西蘭全國再封4天

模範生守不住！紐西蘭10人染Delta

模範生守不住！紐西蘭10人染Delta

關鍵字：

飛鼠一號飛鼠一號火箭紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

威力彩27億　新北三峽一注獨得

威力彩27億開在三峽！投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

威力彩2獎4注各分1670萬！今彩也開4注

威力彩27億　投注站員工曝內幕

快訊／台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

老司機瘋了！三上悠亞生日宣布重大消息

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

夜闖彰化廢棄中學中邪！網紅「靈動實測下場慘」

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

威力彩27億開獎　快來終結41槓

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面